Je pense que mon ami est « anti-vaccin ». Suis-je autorisé à l’affronter ?

Salut Caroline,

Un de mes amis refuse de se faire vacciner contre le Covid-19, ce qui me semble assez étrange. C’est une personne très intelligente, a un excellent travail et une famille formidable, a épousé un homme formidable, a des enfants formidables, est très douce et gentille, mais cela me choque pour le moins !

Je dirai qu’elle ne publie pas de contenu anti-vax stupide en ligne, ce qui est bien, mais lorsque notre groupe d’amis parle d’anti-vax ou de choses que nous voyons sur Instagram ou Facebook, elle devient vraiment défensive de nulle part ou se tait . Lorsqu’elle est pressée, elle dit qu’elle ne veut pas du vaccin parce qu’elle pense bientôt tomber enceinte de son troisième enfant et qu’elle ne veut pas que le vaccin la déstabilise. Ceci malgré le fait qu’il n’y a absolument aucune preuve suggérant que le vaccin ait un effet sur la grossesse.

Suis-je autorisé à la confronter à ce sujet ? Je pense qu’elle est idiote.

Merci,

Vaxxed et reconnaissant pour la science

♥

Salut Vaxxed et merci,

Vous avez raison : il n’y a aucune preuve suggérant que le vaccin ait un effet sur la grossesse. C’est 100% correct. Je comprends tout à fait vouloir secouer ta meilleure amie par les épaules et lui dire de s’en sortir et de se faire vacciner pour sa santé et sa sécurité. Mais votre question – ou du moins la façon dont vous l’avez formulée – me fait réfléchir !

On dirait que vous venez d’un endroit où vous voulez avoir raison, sans vouloir être utile. Dans votre question, je n’entends pas beaucoup d’inquiétude pour son bien-être, je vous entends vouloir déjouer votre ami en en savoir plus et en étant plus intelligent.

Je n’ai aucun doute que si vous me répondiez tout de suite, vous diriez : « Caroline, bien sûr que je me soucie de sa santé et de son bien-être ! et je ne doute pas que ce soit vrai. Mais lorsqu’il s’agit de la façon dont vous comptez lui en parler, le ton que vous utilisez et les mots que vous prononcez sont cruciaux. Vous voulez la joindre ? La traiter d’idiote ne va pas aider.

J’y pensais et il y a une différence, du moins pour moi, entre ne pas se faire vacciner et garder ces informations personnelles et privées et partager de la propagande anti-vaccin en ligne. Est-ce que je pense que toutes les personnes éligibles devraient se faire vacciner ? Oui. Est-ce que je pense que quelqu’un qui répand des mensonges à ce sujet en ligne est plus dangereux que quelqu’un qui ne se fait pas vacciner parce qu’il peut avoir été exposé à de la désinformation ou avoir d’autres craintes ? Oui. Les deux ne sont pas géniaux, évidemment. J’aurais aimé que ton ami sache mieux aussi.

Êtes-vous autorisé à l’affronter? Oui. Tu as le droit de faire ce que tu veux ! Bien que je suggère fortement qu’avant de lui parler, demandez-vous ce que vous espérez retirer de cette conversation. S’agit-il plutôt de l’aider à voir les informations qui lui montrent qu’elle sera en sécurité si elle se fait vacciner ? L’objectif final est-il de savoir qu’elle obtiendra le vaccin Covid-19 ? Ou s’agit-il d’être plus intelligent, suffisant et correct alors qu’elle est « une idiote » ? Choisissez avec soin, car c’est le meilleur indicateur de la façon dont cette conversation pourrait potentiellement se dérouler.

