`` Je pense arrêter de fumer '': un cauchemar fascinant et déroutant de Charlie Kaufman pour Netflix

Netflix Il prévoit de sortir plusieurs films en septembre qui suscitent au moins la curiosité. De ce curieux spin-off intitulé “ Enola Holmes ” à l’adaptation de “ Le diable à toutes les heures ” avec un casting très puissant, mais le premier à arriver ce vendredi 4 sera “ Je pense à le quitter ”, le troisième long métrage réalisé par Charlie Kaufman.

Kaufman est devenu célèbre en tant que scénariste de titres célèbres tels que ‘Comment être John Malkovich’, ‘Adaptation (The Orchid Thief)’ ou ‘Forget about me’, mais il n’a pas signé le scénario d’un film dont la mise en scène est également sous sa responsabilité depuis plus d’une décennie, ce qui signifie aussi que nous n’avons rien vu le sien depuis «Anomalisa», sorti dans le lointain 2015. Il revient maintenant avec un film tout à fait dans la lignée de ses obsessions créatives qui parvient à vous surprendre avec une histoire fascinante aux accents cauchemardesques.

Ça te fait

Un homme et une femme discutent en roulant dans une voiture. C’est quelque chose qui pourrait résumer l’essentiel de “ je pense arrêter de fumer ” si nous réduisions tout à son strict minimum et aussi du matériel qui ne semble pas trop stimulant sur le papier. Heureusement, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les situations, mais la façon dont les responsables d’un film les remplissent et c’est là que Kaufman fait ressortir son talent, à commencer par manipulation brillante de la voix off, une ressource aussi suggestive que souvent mal utilisée.

A peine quelques instants de métrage passent quand on découvre que le personnage joué par Jessie Buckley envisage de laisser son partenaire dans la fiction avec le visage de Jesse plemons même si elle va actuellement rencontrer ses parents. C’est une situation particulière qui pourrait parfaitement tourner dans une multitude de directions, de l’inconfortable à la bande dessinée, mais Kaufman préfère miser sur une approche un peu plus réaliste qui donne peu à peu lieu à des situations étranges, notamment dès l’arrivée chez lui. destination. Une sensation de clôture que le format de l’écran lui-même améliore dès le premier instant.





Cependant, avant que cela n’arrive, nous pouvons mieux la connaître à travers les réflexions qu’elle fait, où l’exposition de sa situation actuelle n’est pas tant recherchée que les hauts et les bas émotionnels pour déterminer si elle veut ou non rompre avec lui. Pour cette raison, le contraste entre ce qu’il dit et ce qu’il pense devient remarquable à certains moments, permettant à Buckley de montrer sa simplicité. Ses pensées vont du chaleureux et précis au lointain et déroutant, une situation qui atteindra sûrement son plafond pendant ces premières minutes quand il récite quelque chose qu’il n’a pas écrit en attribuant sa paternité.

“ Je pense arrêter de fumer ” aurait bien pu dérailler au cours de ces premières minutes, mais Kaufman sait très bien quels ingrédients renforcer du roman original par Ian Reid pour apporter le matériel dans votre champ. D’abord pour plonger dans la psyché de son protagoniste, puis pour éclaircir progressivement le dîner particulier avec ses parents. Dans un premier temps, on peut penser à un inconfort à l’image de ce qui est attendu dans une telle situation, mais Kaufman ne s’intéresse pas au simple superficiel et tout devient de plus en plus choquant, tant pour elle que pour nous.

Tout compliquer de plus en plus





Que ce soit à travers de petits détails ou avec des changements beaucoup plus évidents et évidents – le tout judicieusement équilibré grâce à un montage précis de Robert Frazen et la photographie exquise de Lucasz Zal-, c’est dans cette partie du film que “ Je pense à le quitter ” est particulièrement captivant, capturant parfaitement le sentiment entourant son angoisse de pouvoir sortir de là pour que la tempête de neige ne les oblige pas à passer la nuit Là.

C’est aussi alors qu’il devient clair que nous ne devons pas faire confiance à la littéralité de ce que le film nous dit. Auparavant, il y avait des indices qui nous obligeaient à le repenser et Kaufman joue avec lui à tout moment à partir de là d’une manière de plus en plus prononcée jusqu’à atteindre un résultat dans lequel il opte pour une solution plus cryptique au lieu de parier sur une explication dans le sens du livre, plus claire pour ne pas laisser le spectateur avec des doutes, même si tout au long de la séquence il y a plusieurs indices qui pointent clairement dans cette direction.

C’est également dans cette dernière ligne droite que “ je pense à arrêter ” s’écoule davantage dans le sens de «Synecdoche, New York», son premier travail dans les coulisses, mais Kaufman a progressé en tant que réalisateur depuis lors afin que ses jeux narratifs s’intègrent mieux, même lorsque certaines de ses décisions du scénario peuvent être choquantes pour le moins. Je ne vais pas exagérer et dire qu’ils ont tous frappé la cible, mais il y a un lien travaillé entre eux et les excellentes performances de Buckley et Plemons aident à le faire, même s’il est juste de reconnaître que le film brille plus quand presque tout le poids tombe sur elle.

En bref

«Je pense arrêter» est un film à prendre en compte tant que vous n’avez pas de problèmes avec les différentes propositions qui prennent peut-être le jeu qui pose à la fois avec les personnages et avec le spectateur un peu au-delà de ce qui est nécessaire. Pour ma part, je me souviens rarement ces derniers temps qu’une cassette m’a autant accroché que celle-ci pendant sa première heure, ayant déjà quelques mais par la suite, mais aucune si importante qu’elle pourrait détruire tout ce qui a été réalisé jusque-là.