« Je parlais [Too] Vite »

Il a clairement indiqué qu’il ne cherchait pas à fumer avec Hov.

Les récents commentaires de Young Thug ont amené le rappeur à se manifester pour clarifier certaines choses. Hier (28 décembre), Thugger est devenu un sujet tendance non pas à cause de sa musique, mais à cause de sa récente interview avec le Million Dollaz de jeu Podcast. Il y a eu de nombreux moments dignes de discussion faits par Thug pendant le discours, mais ses remarques sur Jay-Z ont attiré l’attention après avoir suggéré que Hov n’avait pas 30 chansons à son actif qu’une arène de fans connaîtrait mot pour mot. Après avoir été contredit, Thug a semblé revenir un peu en arrière et a admis que Jay-Z « en a probablement eu 50 salopes », ajoutant qu’il parlait généralement de rappeurs qui pourraient réussir mais qui ne résonnent pas lorsqu’ils se produisent en live. Pourtant, les mots étaient déjà sortis de sa bouche et Internet était rapide avec les critiques. Après 24 heures à prendre des coups du public, Thugger a publié un bref message sur son histoire Instagram concernant ses commentaires. «N’ayez pas Jay Z sur moi à cause de cette merde sur Internet», écrit-il. «Je parlais trop vite mais vous savez tous ce que je voulais dire. Pensez-vous que la déclaration de Thugger a été mal interprétée?