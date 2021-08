« Je n’oublierai jamais ça »: voyez la photo qui capture le lien entre Simone Biles et son entraîneur

Sur la photo, Canqueteau-Landi, une ancienne gymnaste française qui comprend les pressions de la compétition aux Jeux olympiques, a bercé le visage de Biles après avoir remporté la médaille de bronze. Alors que l’entraîneur de Biles portait un masque, il était clair qu’elle avait un énorme sourire.

Canqueteau-Landi a posté la photo touchante et un message sincère à Biles sur son Instagram. « Au moment où nous avons réalisé qu’elle avait remporté une incroyable médaille de bronze. La médaille qui comptait tellement pour nous deux », a écrit Canqueteau-Landi. « Je n’oublierai jamais ça. Merci Simone. »

Biles a répondu à l’hommage en renvoyant l’amour à son entraîneur.

« Mon cœur, merci beaucoup Cécile! Je ne pourrais pas être plus reconnaissant d’avoir un entraîneur et un ami aussi incroyable !!!! » elle a écrit.

Bien qu’elle soit la gymnaste la plus décorée de tous les temps, Biles a continué à rester vraie et humble tout au long des Jeux olympiques de Tokyo. Alors qu’elle décidait encore de participer à sa compétition finale, Biles a félicité son entraîneur et son entraîneur.

« Toujours reconnaissante d’avoir un système de soutien aussi incroyable à mes côtés », a-t-elle écrit.

Après son triomphe mardi, Biles a expliqué à Hoda Kotb pourquoi elle chérirait le plus sa médaille de bronze.

« Cela signifie plus que toutes les médailles d’or parce que j’ai tellement résisté au cours des cinq dernières années et de la semaine dernière alors que j’étais même ici », a déclaré Biles. « C’était très émouvant, et je suis juste fier de moi et de toutes ces filles aussi. »