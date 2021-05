«  Je n’en ai plus  » de Selena Quintanilla: la triste histoire derrière la chanson que Ricky Vela a écrite

Dans la deuxième saison de « Selena, la série», Alors que la reine du Tex-Mex (Christian Serratos) interprète le thème musical« No me left more », Ricky Vela (Hunter Reese Peña) son claviériste du groupe et compositeur de cette chanson ne peut s’empêcher de verser quelques larmes à son amour non partagé.

Ricky Vela a rejoint ‘Selena et les Dinos‘en 1985 et était claviériste pour le groupe pendant leurs jours couronnés de succès. De plus, comme le montre la série Netflix, l’artiste avait des sentiments pour la sœur aînée de Selena et le batteur du groupe, Image de balise Suzette Quintanilla.

Ainsi, lorsque Suzette a épousé Billy Arriaga en septembre 1993, Ricky a écrit la chanson «No Me Queda Más», qui parle de leur amour non partagé.

En 1994, le père de Selena et Suzette, Abraham Quintanilla, en a parlé à Billboard et a déclaré: «Ricky est une personne très timide et introvertie. Et il aimait mon autre fille, Suzette, le batteur (…) Et je sais que Ricky m’aimait parce qu’il me le disait, et j’avais l’habitude de plaisanter avec Ricky et de dire: «Hé, Ricky, est-ce que tu l’aimes? Parle avec elle!’ et ce ne fut pas le cas.

Suzette Quintanilla a été l’inspiration pour la chanson thème écrite par Ricky Vela (Photo: Instagram / @suzettesyld).

« JE N’EN AI PLUS »

« Je n’en ai plus»Est le troisième single du quatrième album studio,« Amor Prohibido ». Il a été écrit par Ricky Vela et produit par AB Quintanilla. Cette ballade pop mariachi et downtempo, qui incorpore des influences ranchero et flamenco dans son son, a été saluée par de nombreux critiques musicaux. Les musicologues Ilan Stavans et Harold Augenbraum l’ont appelé un mélange boléro-mariachi.

La chanson a dominé le palmarès américain Billboard Hot Latin Songs pendant sept semaines non consécutives, a été la première piste numéro un sur Selena sur le palmarès US Mexican Regional Airplay et est devenu le single latino américain le plus réussi de 1995.

Le clip vidéo de « Je n’en ai plus»A été filmé en octobre 1994 à la station San Antonio Amtrak et réalisé par Sean Roberts. Plus tard, il a reçu le prix du vidéoclip de l’année aux Billboard Latin Music Awards, et l’enregistrement a reçu deux distinctions de Broadcast Music, dont la chanson de l’année.