Je ne suis que depuis deux semaines et j’ai déjà profité professionnellement du Clubhouse: trois Espagnols nous racontent leur cas particulier

ClubHouse est le réseau social viral à la mode. Les tendances de recherche sur Google montrent que c’est à partir du 16 janvier que les recherches commencent à monter en flèche.

Le fait qu’il ne soit accessible que sur invitation et qu’il ne soit actuellement disponible que pour iOS lui donne un plus d’exclusivité. Mais, au-delà de ça engouement, nous avons parlé avec trois professionnels qui font partie de ce réseau social et cela, disent-ils, les aide déjà dans leur domaine de travail.

Emilio Márquez, entrepreneur et investisseur

Emilio Márquez est le PDG de La Latina Valley Club, mentor, entrepreneur et investisseur. Il est au ClubHouse depuis le 22 janvier et reconnaît être «complètement accro» à ce nouveau réseau social.

Comparez ce moment avec la naissance de Twitter. «Tous ceux qui participent le font parce qu’ils veulent contribuer, parce qu’ils veulent partager. Il y a de très bonnes vibrations, vouloir faire partie d’une communauté qui se soutient ».

Selon Márquez, ClubHouse l’aide de plusieurs manières. « Un m reprendre contact avec les gens que j’ai suivi sur d’autres réseaux sociaux mais que nous n’avions pas interagi depuis des années », explique-t-il. De plus, cela vous aide avoir de nouveaux contacts des « professionnels qui parlent très bien, qui ont beaucoup à apporter et que je vais inviter dans mon Club de Débat ». Et, en plus, il localise également d’autres les personnes et les marques avec lesquelles vous souhaitez collaborer.

Cet entrepreneur s’assure que la qualité et le niveau des personnes qui participent aux différentes salles dans lesquelles ClubHouse est divisé sont « très élevés ». « C’est un réseau complètement professionnel, de personnes matures avec un niveau économique élevé, dans lequel de la valeur peut être ajoutée », se défend-il.

Pour le moment, la plupart des profils sont étroitement liés au marketing et à l’entrepreneuriat. «C’est logique, ce sont des vases communicants», explique cet entrepreneur, qui prévient que la diversité des profils commence déjà à s’ouvrir. « Il y a beaucoup de musiciens, par exemple », détaille-t-il. Toutes ces caractéristiques font de ClubHouse, pour Márquez, une opportunité pour de nombreux professionnels.

«Etre l’un des premiers dans un réseau social où tout est à faire est une opportunité qui se présente tous les 10 ans», ajoute-t-il. «Quiconque veut être l’influenceur chez ClubHouse doit entrer maintenant. ClubHouse a tout pour donner autorité à ceux qui créent des contenus de qualité », prévient-il.

Fátima Martínez, consultante

Fátima Martínez est consultante en communication, marketing et publicité et formatrice pour les entreprises et les professionnels qui ont atterri au ClubHouse le 13 janvier. «J’ai commencé à jouer avec ça et ça m’a rendu accro. Je l’ai trouvé révolutionnaire. Vous pouvez faire d’autres choses pendant que vous écoutez, vous pouvez créer des salles pour partager des connaissances, levez la main pour interagir avec n’importe qui, peu importe qui c’est », détaille-t-il.

Comme Márquez, il compare le moment ClubHouse actuel avec celui que Twitter a vécu à sa naissance. Il estime que c’est un réseau social avec de nombreuses possibilités, mais qualifie également que «cela dépend de la façon dont vous l’utilisez». « Vous devez être prudent car maintenant il y a beaucoup de proéminence, nous allons tous comme un poulet sans tête, les gens veulent participer et raconter leur vie ». Pour cette raison, la clé pour elle est d’avoir de bons orateurs et participants dès le début.

Martínez pense que c’est un bon réseau social pour les professionnels car il donne de la visibilité. «Cela vous place devant un public hautement qualifié. Il existe de nombreuses marques, observateurs, PDG, responsables marketing… qui, plus que des protagonistes, sont des auditeurs ». Et, pour elle, l’une des meilleures choses à propos de ClubHouse est que «personne ne peut se cacher. Dans d’autres réseaux, ils peuvent copier le contenu. Vous pouvez poser. Pas là. Pour le meilleur ou pour le pire, vous vous exposez ». Et, pour cette raison, il croit que « ce sera le triomphe du vrai peuple ».

Dans son cas, et malgré ses deux semaines seulement au ClubHouse, il assure qu’il constate déjà les premiers avantages professionnels. «J’ai remarqué une augmentation des followers dans le reste des réseaux, dans mes cours. Oui J’ai été appelé à suivre des cours et à encadrer», Détaille-t-il, pour ajouter que« au moment où vous vous exposez, les opportunités se présentent ».

Et, encore une fois, souligne où tu es les opportunités sont ouvertes à tous. Et cela, naturellement, sera segmenté par domaines d’intérêt et secteurs. Leur seule crainte est que, quand il devient populaire et s’ouvre encore plus, des profils plus jeunes puissent arriver qui brouillent le caractère professionnel que, selon Martínez, ClubHouse a.

David Arráez, journaliste et formateur

David Arráez Il est journaliste, formateur et consultant en compétences et communication digitale, ainsi que conférencier, il est entré au ClubHouse le 25 janvier. «Mon expérience a été très positive, pour deux raisons: c’est un réseau social dans lequel la communication est bidirectionnelle et s’éloigne de la frivolité que sont devenues les médias sociaux comme Instagram et Tik Tok. Être tout audio, cela donne de la valeur au contenu axé sur la connaissance, de ce que je peux apporter aux gens qui m’écoutent. Et c’est très important », se défend-il.

Arráez définit ClubHouse comme un «puits pour la productivité». «Nous découvrons ClubHouse et cela nous a pris au piège, donc la productivité diminue. Il est temps de quitter le travail. Je suppose que ce sera au début, mais il faudra l’arrêter », dit-il en riant.

Bien qu’il prenne moins de 2 semaines, il assure qu’il en profite déjà au niveau professionnel. « En interagissant avec les gens Ça a ouvert les portes à des gens que je ne connaissais pas. Ils m’ont écouté, ils ont vu mes atouts en matière de communication et de formation et J’ai fermé un cours de formation dans une entreprise. C’est un effet de club-house direct », nous dit-il.

En fait, bien que l’on parle que le réseau social lui-même cherche un moyen par lequel les créateurs peuvent monétiser leur participation active, David Arráez estime que la manière des contacts sera, du moins dans son cas, le moyen le plus important d’obtenir de la rentabilité.

Il reconnaît également que cela ne devrait pas avoir d’impact professionnel si tôt. «C’est vrai que je pensais que c’était idiot. Mais cela m’a surpris et m’a plu », aussi dans le sens où« vous avez, en un clic, de vrais gourous et experts dans de nombreux domaines. Il y a beaucoup de connaissances. Et cela n’est pas fourni par le réseau social ».

Il recommande également à tous les professionnels de s’inscrire et de rejoindre ce réseau social. «C’est bien d’être au début car quand Andorid ouvrira, ça va exploser. Ceux qui sont déjà seront mieux positionnés», Détaille-t-il. Et comme le reste, il insiste sur le fait que «votre secteur d’activité n’a pas d’importance, vous allez avoir beaucoup de contacts dans sa forme la plus pure. Il n’y a pas de meilleure façon de montrer ce que vous êtes que de parler ».