Je ne suis plus là: le film représentatif du Mexique avance aux Oscars 2021

2020 a été une année atypique pour le monde de la cinématographie en raison des retards des grands films et des fermetures de salles, en raison de la pandémie de la Corona virus. Malgré cette situation, la saison de Récompenses continuera son cours et franchit une des grandes étapes avec le Ballons d’Or, présentant ses nominations au cinéma et à la télévision, et maintenant il continuera avec un autre de ses galas les plus importants: les oscars.

Le 15 mars sera le jour où les nominés seront présentés pour toute la présélection de la cérémonie de l’Académie, ce mercredi, ils ont présenté les 15 demi-finalistes pour les nominations du « Meilleur film international », où le film mexicain « Je ne suis pas ici », qui espère être présent, après qu’il n’a pas été choisi pour les Golden Globes.

Le long métrage réalisé par Fernando Frías de la Parra a eu sa première en octobre 2019 au Festival international de Morelia, mais a eu un nouveau lancement sur le service de streaming Netflix et sa portée était beaucoup plus grande, ce qui les a amenés à commencer à en tenir compte. À la mi-novembre, le Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques du Mexique a confirmé sa prise en compte dans le Oscars 2021.







L’annonce d’aujourd’hui a présenté le 15 présélectionnés, qui à la fin seront 5 qui obtiendront la candidature: ‘Je ne suis plus là’ (Mexique), « Quo Vadis, Aida? » (Bosnie Herzégovine), ‘L’agent taupe’ (Chili), ‘Chatter (République tchèque), ‘Un autre tour’ (Danemark), ‘Deux d’entre nous’ (France), «La llorona» (Guatemala), ‘Meilleurs jours’ (Hong Kong), ‘Enfants du soleil’ (L’Iran), ‘Nuit des rois’ (Côte d’Ivoire), ‘Espérer’ (Norvège), ‘Collectif’ (Roumanie), «Chers camarades! (Russie), ‘Un soleil’ (Taïwan) et ‘L’homme qui a vendu sa peau’ (Tunisie).

La cérémonie du La 93e édition des Oscars Awards aura lieu le 25 avril Oui Mexique cherchera à écrire l’histoire lors de la cérémonie de remise des prix de la cinématographie la plus importante. En outre, ‘Je ne suis plus là’ est actuellement nominé pour le BAFTA et pour le Goya, ils estiment donc qu’il a de bonnes chances d’obtenir la nomination.