« Je ne sais pas combien de temps je serai partie »

Il aurait été impliqué dans une fusillade l’année dernière et a été accusé de deux chefs d’accusation.

Ses problèmes juridiques continuent de le hanter, donc NoCap a fait surface sur Instagram pour mettre à jour ses fans. L’année dernière, nous avons rapporté à la nouvelle que le rappeur d’Alabama était recherché par la police en lien avec une fusillade. Selon des informations locales, la sœur de NoCap aurait été impliquée dans une altercation avec deux autres personnes lorsque le rappeur est arrivé sur les lieux. Plus tard, il aurait tiré des coups de feu dans une maison avant de repartir avec sa sœur à ses côtés.

Image via 45secondes.fr À l’époque, le Sgt. LaDerrick DuBose, du service de police mobile, a expliqué: « La victime et un autre sujet ont été impliqués dans une altercation qui est devenue physique. Ce sujet a ensuite été convoqué pour que M. Crawford se présente. M. Crawford s’est présenté, est arrivé sur les lieux et la victime M. Crawford a ensuite tiré des coups de feu dans la maison, puis il s’est enfui avec sa sœur. NoCap était un fugitif recherché pendant une courte période avant de se livrer à la police pour avoir tiré sur un logement occupé et mis en danger imprudemment. Plus tôt dans la journée (28 décembre), NoCap a donné un aperçu de sa situation actuelle, disant à ses 1,5 million d’abonnés Instagram qu’il se remettait à nouveau aux autorités et annonçait qu’il sortait un album. « J’ai 30 jours pour me rendre et mes ducs ont été testés positifs pour Covid ce matin, vous la priez tous », a écrit le rappeur. « Je ne sais pas combien de temps je serai parti Je veux juste apprécier ma famille, mes fans et mes amis pour avoir bercé avec moi, continuez à faire ça pendant que je suis absent, je ne vous promets rien parce que je sais le processus de sortie d’un album n’est pas du jour au lendemain, mais je suis très certainement en train de pousser pour le début de l’année ‘Mr.Crawford The Album So Soon.’ « Consultez le post ci-dessous.

Instagram [via]