«  Je ne pense pas à la ceinture – je pense aux bonus  »: Rafael Fiziev prévoit de divertir sur son chemin vers le sommet de l’UFC

Revit Safeway 30 Ceinture Brun taille : 95 cm

Les 30 Safeway rend possible de connecter votre jeans à votre veste avec la fermeture de la connexion. À l’aide de la ceinture, vous serez plus sûr et plus confortable que votre dos ne sera pas être exposé aux intempéries. articles: Revit Safeway 30 Ceinture