«  Je ne pense même pas qu’elle transpire  »: l’adversaire de Paige VanZant promet de l’assommer lors d’un round sur l’arc du Bare Knuckle FC de l’ancien ennemi de l’UFC

L’as de Bare Knuckle, Britain Hart, a accusé Paige VanZant de ne pas s’être exercée à l’entraînement avant ses débuts très attendus au Bare Knuckle Fighting Championship la semaine prochaine – et a averti de façon inquiétante qu’elle « apprendrait mon nom ».

La combattante américaine peu connue Hart a joué dans une vidéo promotionnelle dramatique avant le morceau le plus médiatisé de sa carrière, alors qu’elle vise à donner à l’ancienne pin-up de l’UFC VanZant un accueil brutal dans sa nouvelle discipline sanglante en battant les médias sociaux sensation à l’intérieur d’un tour.

Hart, qui a une formation en boxe et a remporté l’un de ses trois concours à mains nues, a vu son Instagram suivre plus du double pour atteindre près de 9000 depuis l’annonce du combat, bien que cette base de fans soit éclipsée par le nombre de plus de VanZant. plus de 2,7 millions.

Alors que VanZant tire un revenu lucratif de son énorme profil en ligne, Hart a combiné sa greffe sportive avec un travail dans un restaurant en Virginie, et elle pense qu’une éthique de travail supérieure fera partie de sa victoire rapide au BKFC 16 en Floride vendredi.

« Je ne pense même pas qu’elle transpire quand elle s’entraîne à moins que [it’s in a] combinaison de sauna, « la femme de 30 ans a dit à un fan qui a dit qu’il était ravi de la voir « montre à Paige la vraie signification de Hart ».

Elle a ajouté dans d’autres articles: « Il y a des couches à cela. Restez à l’écoute et regardez … comme la fille sans nom le fait brûler dans votre esprit pour toujours.

« Je viens pour le respect. Vous apprendrez mon nom – et cela ne prendra qu’un tour. »

S’exprimant dans la vidéo, Jennifer Dunkle, membre de l’équipe de coin de Hart, a parlé avec détermination de la surprise qu’elle pense que son combattant a en réserve.

« Elle poursuit son rêve, » expliqua-t-elle, haussant un sourcil timide en exposant sa conviction que Hart prévaudrait.

« Maintenant, c’est juste une question de gagner ce combat. Paige a une autre réflexion qui lui vient parce que Brit va gagner. »

Hart a admis que les paroles de Dunkle étaient « à couper le souffle » et lui a donné « chair de poule à chaque fois ».

« C’est comme si nous avions inventé le ‘drop the mic’, » elle a répondu. «On y va. Quand tu sais, tu sais.

« Votre nouvelle fille va valser et faire valser le f * ck parce que je suis là pour me lever. »

