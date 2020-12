« Je ne parle pas de Baton Rouge Sh * t »

Dans une récente interview avec VladTV, Boosie a clairement indiqué qu’il ne parlait pas des affaires de sa ville natale.

Les artistes sont de plus en plus attentifs à ce qu’ils disent dans les interviews. AR-Ab a été reconnu coupable de diverses accusations en rapport avec des accusations selon lesquelles il était le chef d’un empire de la drogue, et ce qui a contribué à renforcer le dossier de l’accusation était un entretien avec VladTV. Récemment, le rappeur Casanova s’est confié aux autorités fédérales pour trafic de drogue et accusations d’armes à feu. Plus tard, des rapports ont fait surface révélant que l’interview de Casanova en 2017 avec VladTV peut être utilisé pour prouver le cas contre le rappeur. Une personne qui s’assure de ne jamais être surpris en train de glisser est Boosie Badazz. Le rappeur de Lousiana s’assoit régulièrement avec DJ Vlad, et lors de leur dernière discussion, Boosie a esquivé une question sur son lien avec Fredo Bang. Vlad a déclaré qu’il avait demandé à ses abonnés Twitter quelles questions il devrait poser à Boosie et affirmait que sa chronologie éclairait les gens qui voulaient savoir ce qui se passait avec Boosie et sa relation avec Fredo Bang et TBG. « Je ne veux pas vraiment en parler, » dit Boosie à contrecœur. « Je ne veux pas vraiment en parler. Ce n’est rien de grave. Je ne parle pas de la merde de Baton Rouge. On peut parler de la merde de Californie, mais je ne parle pas de Baton Rouge merde comme ça. Ce n’est pas grave. » Vous pouvez regarder Boosie esquiver la question ci-dessous avant qu’il ne parle de gagner ses premiers 70 000 € dans un piège.