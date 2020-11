«Je ne donne pas un putain!

Kevin Hart est devenu l’un des meilleurs drôles d’Hollywood. Il est connu et adoré pour son énergie cinétique et son style confessionnel brut. Mais quand il s’agit de son dernier spécial stand-up Zéro F **** donné, le matériel n’a pas été bien accueilli par de nombreux téléspectateurs.

Reconnaissant la critique, le Rire de ma douleur l’humoriste a mis en ligne une vidéo incendiaire fin novembre dans laquelle il défendait fermement le programme.

Le dernier spécial stand-up de Kevin Hart a suscité des critiques mitigées de la part des critiques

Le spécial de Hart est sorti sur Netflix le 17 novembre. Il a été filmé à l’intérieur de la maison de sa famille mais a été mis en scène pour ressembler à l’intérieur d’un club de comédie. «Je ne suis plus à l’aise ailleurs que chez moi», a expliqué Hart dans le programme. «Je suis dans ma zone de confort f * cking. Je vais le laisser voler aujourd’hui. Tout ce que je ressens, je vais le dire », a-t-il ajouté.

En un peu plus d’une heure, Hart a abordé des sujets allant de son diagnostic de coronavirus (COVID-19) plus tôt en 2020 à ses expériences en tant que fille papa. Mais comme le note le Los Angeles Times, il était «plus discret» dans sa routine que d’habitude, évitant le matériel que l’on pourrait s’attendre à entendre dans une performance de Hart.

À sa sortie, le spécial a reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs. Alors que de nombreuses personnes ont loué Hart et sa croissance en tant que comédien, d’autres ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils n’étaient pas satisfaits.

Comment Kevin Hart a répondu aux critiques

Hart est allé sur les réseaux sociaux pour répondre aux critiques après qu’un journaliste lui ait apparemment demandé de partager ses réflexions sur les réactions à son émission spéciale.

«Je m’en fous», commença-t-il. «En fait, je n’ai aucun f * cks à donner. Il a dit: « Mais Kevin, mais attendez. Les gens ont dit qu’ils voulaient le retour du vieux Kevin. Je ne me fous pas de ce que les gens ont dit. J’ai zéro f * cks à donner. Si vous voulez le vieux Kevin, allez voir ce que le vieux Kevin a fait parce que ce Kevin n’en a rien à foutre. J’ai zéro f * cks à donner. Je m’en fiche. Je m’en fous. «

«J’ai 41 ans. Je n’ai pas le temps de me foutre », a-t-il ajouté. Hart a continué à sonner avant de terminer sa diatribe en branchant le programme. « C’est ça. J’ai fini. Vous obtenez la dérive. Allez regarder la spéciale et j’espère que vous arriverez un jour au point où vous n’avez plus rien à donner. Sur Netflix maintenant. »

Ce n’est pas la première fois que Kevin Hart subit un contrecoup pour l’un de ses spéciaux stand-up

Hart a également été critiqué pour son spécial stand-up 2010 Sérieusement drôle, qui comportait des blagues homophobes.

Après la refonte du contenu en 2018, Hart a abandonné un concert d’hébergement aux Oscars 2019 avant de présenter des excuses. «Je m’excuse sincèrement auprès de la communauté LGBTQ pour mes paroles insensibles de mon passé… J’évolue et je veux continuer à le faire. Mon objectif est de rassembler les gens et non de nous déchirer », avait-il tweeté à l’époque, par Billboard.

