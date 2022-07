« Je ne comprends pas »: Tom Hanks réagit au fait que Tim Allen ne soit pas choisi pour « Lightyear »

Tom Hanks a quelques réflexions sur le fait que Tim Allen n’exprime pas Buzz dans la dernière version de Disney-Pixar, « Lightyear ».

Lors d’une interview avec CinemaBlend, on a demandé à Hanks, 65 ans, s’il était étrange que son film actuel, « Elvis », soit en concurrence avec « Lightyear » au box-office, étant donné que l’acteur a exprimé Woody dans plusieurs films « Toy Story » depuis 1995.

« Et ça ? » l’acteur a répondu dans un extrait du sit-down posté sur Instagram le 25 juin. Je ne comprends pas ça.

« Lightyear », qui est sorti en salles le 17 juin, est un spin-off des films « Toy Story » qui se concentre sur l’histoire d’origine de Buzz. Bien qu’Allen ait exprimé Buzz dans tous les films « Toy Story », Chris Evans a été choisi pour représenter cette version de Buzz.

Chris Evans exprime Buzz dans « Lightyear » de Disney-Pixar. Disney/Getty Images

Lorsque l’intervieweur de CinemaBlend a mentionné qu’Evans reprenait le rôle, Hanks a dit: « Ouais, ouais », avant d’expliquer qu’il était plus préoccupé par le retour des cinéphiles au cinéma.

« Je veux retourner au théâtre avec un groupe d’inconnus et repartir avec quelque chose en commun », a-t-il déclaré. « C’est ce que je veux faire. »

Les commentaires de Hanks sont intervenus quelques jours avant qu’Allen, 69 ans, ne se confie à Extra sur le fait de ne pas être impliqué dans « Lightyear ».

« C’est une toute nouvelle équipe qui n’avait vraiment rien à voir avec les premiers films », a expliqué Allen. « Je pensais que c’était un live-action (film au début). »

Allen a déclaré qu’il ne comprenait pas comment le nouveau film se connectait au jouet.

Il a poursuivi: «Je suis un gars de l’intrigue. Si cela avait été fait en 1997, cela semblerait être une grande histoire d’aventure, et comme je le vois, ce n’est pas une grande histoire d’aventure. C’est une histoire merveilleuse; il ne semble tout simplement pas avoir de lien avec le jouet.

Mais sa version « à l’infini et au-delà » de Buzz n’est pas le seul personnage à ne pas figurer dans « Lightyear ». Allen a également souligné que Woody n’apparaît pas dans le film d’animation.

« Il n’y a vraiment pas de Buzz ‘Toy Story’ sans Woody », a-t-il déclaré. « Cela n’a aucun rapport avec Buzz. C’est juste qu’il n’y a pas de lien. J’aimerais qu’il y ait une meilleure connexion avec le Buzz original.

D’autres personnages bien-aimés de « Toy Story » comme Jessie, Rex et Little Bo-Peep ne sont pas non plus membres de la nouvelle équipe de Buzz dans « Lightyear ». Au lieu de cela, le Space Ranger travaille avec Izzy Hawthorne, exprimé par Keke Palmer, et un chat robotique nommé Sox.

« Lightyear » a ouvert à 51 millions de dollars et a décroché la deuxième place au box-office, selon Variety. Il s’agissait de la première sortie sur grand écran de Pixar depuis « Onward » en mars 2020. « Soul », « Luca » et « Turning Red » ont tous fait leurs débuts sur Disney+.

Pour le week-end du 4 juillet, « Lightyear » est tombé à la cinquième place et a rapporté environ 6 millions de dollars, rapporte Box Office Mojo. Le film a rapporté plus de 105 millions de dollars au pays depuis sa sortie.