Il a également dit qu’il avait été invité au bar à chicha la nuit où Von avait été assassiné.

Cela a été des semaines pénibles pour l’industrie du rap. King Von a été assassiné à Atlanta, Mo3 a été abattu à Dallas, Boosie a été abattu alors qu’il était à Dallas pour rendre hommage à Mo3 et Benny The Butcher a été touché à la jambe lors d’une tentative de vol à Houston. Il y a eu des appels publics de la part de gens de l’industrie pour mettre un terme à la violence, mais Boosie Badazz pense qu’une «guerre» se prépare à cause de la mort de Von. Boosie a déclaré qu’il n’avait rencontré que récemment King Von et les deux ont parlé de collaborer sur une chanson. Le jour où Von a été assassiné, il a téléphoné à Boosie pour lui dire qu’il travaillait sur le couplet. « Il a été tué cette nuit-là », a déclaré Boosie VladTV dans une interview menée avant d’être abattu à Dallas. « Le salon de narguilé me ​​disait de sortir, tu sais. Tout le monde essayait de me faire sortir. J’allais y aller, mon frère, mais je devais faire un geste. » Vlad a mentionné que Quando Rondo «parlait toujours de merde» en ligne après la mort de Von, et Boosie n’était pas surpris d’en entendre parler. «Dans les rues, tu dois te lever et être comme, f * ck ça. C’est la seule façon d’obtenir le respect», a déclaré Boosie. « C’est la guerre qui bat. C’est une guerre maintenant. Je n’aime pas voir cette merde. Cela ne mène à rien d’autre que du sang et de la prison … Je n’aime pas voir cette merde. » Boosie a ajouté que ce sont les enfants de ces rappeurs qui souffrent le plus lorsqu’ils regardent des adultes se débattre sur des sujets souvent insignifiants. Découvrez ci-dessous deux extraits de l’interview de Boosie.