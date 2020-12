La fille enceinte de Floyd Mayweather, âgée de 20 ans, accueillera bientôt son fils avec NBA YoungBoy.

Bouclez votre ceinture car Iyanna Mayweather est prête à partager sa vie avec le public. En tant que fille de Floyd Mayweather, Yaya a été exposée aux belles choses de la vie depuis qu’elle est sortie de l’utérus. La jeune femme de 20 ans a fait l’objet de controverses ces dernières années, d’autant plus à cause de sa relation récurrente avec NBA YoungBoy. Le couple de jeunes amoureux attend leur premier enfant ensemble, et alors que Yaya se rapproche de sa date d’accouchement, la star des médias sociaux et célébrité a partagé un teaser pour ce qui semble être une nouvelle série qu’elle diffusera sur YouTube. Il y a quelques semaines, Yaya a partagé une vidéo d’elle-même en train d’être filmée et beaucoup pensaient qu’elle participerait à une sorte de réalité spéciale. Maintenant qu’elle a révélé qu’elle est prête à détailler des portions de sa vie, il sera intéressant de voir dans quelle mesure sa relation avec YoungBoy – y compris l’incident au couteau avec son ex qui l’a amenée à recevoir de graves accusations plus tôt cette année – fera le plancher de la salle de coupe. « La vie est une belle chose. Cependant, nous la prenons pour acquis chaque jour », a déclaré Yaya dans la vidéo. « Je n’ai pas choisi la vie que j’ai. Cette vie m’a choisi. Certaines personnes me détestent et d’autres m’aiment, mais c’est ce que je suis vraiment. Je suis Iyanna Mayweather et c’est mon histoire. » Découvrez le clip ci-dessous.