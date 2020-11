Elle dit qu’elle lutte contre le virus depuis une semaine.

Après avoir secoué le bateau Kardashian-Jenner plus tôt cette semaine, Larsa Pippen a refait surface pour partager qu’elle avait reçu un diagnostic de COVID-19. L’ancienne femme de basket-ball a récemment déclaré au monde qu’avant que son amie Khloé Kardashian ne trouve l’amour avec Tristan Thompson, Larsa est sortie avec lui en premier. Ce n’est qu’après avoir amené Thompson à la fête de Kim Kardashian comme son rendez-vous et lui avoir présenté Khloé que le basketteur a décidé de se lier à son amie à la place.

Neilson Barnard / Employé / Getty Images Larsa est apparue sur son histoire Instagram où elle a renoncé à parler de la famille de la star de télé-réalité et a plutôt fait le point sur sa santé. «Je me bats contre Covid depuis une semaine», a écrit la mère de quatre enfants sur une image de ses jambes. «Ce n’est pas une blague, je n’ai jamais ressenti de douleur comme ça!» Hier (12 novembre), Larsa a partagé une vidéo d’elle-même en bikini léopard alors qu’elle profitait d’un plongeon dans la piscine, et certaines personnes réfutent ses affirmations selon lesquelles elle est malade. Cependant, on ne sait pas quand cette vidéo a été prise. Alors que Larsa Pippen se remettrait du COVID-19, il a été rapporté que les États-Unis se préparent à un autre verrouillage qui pourrait durer des semaines. D’autres pays rentrent à nouveau dans une phase de quarantaine à mesure que leur nombre augmente. Consultez les messages de Larsa ci-dessous.