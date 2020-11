‘Je n’ai jamais ressenti de douleur comme ça’

Larsa Pippen, épouse de basket-ball et personnalité de la télévision, a fait les manchettes ces derniers jours pour de nombreuses raisons. Elle a renversé du thé sur la famille Kardashian et Jenner auquel beaucoup n’étaient pas préparés. Et au milieu de tout cela, elle a révélé qu’elle se battait contre le COVID-19.

Larsa Pippen | Greg Doherty / Getty Images

Larsa Pippen est au milieu d’un drame public avec la famille Kardashian

À un moment donné, Pippen était un ami proche et un confident de Kim Kardashian West. Par association, Pippen a appris à connaître tout le monde dans sa famille élargie et est même apparue sur L’incroyable famille Kardashian plusieurs fois.

Mais toute cette bonne volonté s’est depuis évaporée grâce à une récente interview de podcast que Pippen a faite avec Hollywood Raw. Elle a révélé des détails sur sa relation avec la famille et comment son amitié avec Kardashian West s’est désintégrée.

Pippen a cité Kanye West comme la raison de son éloignement de la famille Kardashian, affirmant qu’il les avait «lavés le cerveau».

«J’ai juste l’impression que Kanye était dans un endroit où il ne faisait vraiment confiance à personne avec Kim», Vraies femmes au foyer de Miami star admis. «J’étais son interlocuteur privilégié quand il n’était pas satisfait de X, Y et Z. Comment ça a tourné? Peut-être parce que je l’ai bloqué sur mon téléphone parce que je ne pouvais plus supporter ses appels. «

«Si Kanye a l’impression que lui et Kim vont mieux sans moi, alors laissez-les être sans moi. Je suis d’accord avec ça », a poursuivi Pippen. «Je ne peux pas. Je suis épuisé.

Larsa Pippen assiste à l’After Party 2019 d’Universal Music Group pour célébrer les GRAMMYs à ROW DTLA le 10 février 2019 à Los Angeles, Californie | Rodin Eckenroth / Getty Images

Larsa Pippen se bat contre le COVID-19

Au milieu de son drame public avec le clan Kardashian-Jenner, Pippen a révélé sur Instagram qu’elle luttait contre un mauvais cas de COVID-19. «Je lutte contre Covid depuis une semaine», a-t-elle déclaré dans une histoire Instagram. «Ce n’est pas une blague, je n’ai jamais ressenti de douleur comme ça!»

HollywoodLife a contacté le représentant de Pippen et a confirmé son diagnostic positif. « Elle se bat depuis une semaine avec du mal à respirer », a déclaré le représentant. «Elle a eu d’horribles courbatures. Nous espérons qu’elle commencera bientôt à se sentir mieux.

Larsa Pippen assiste à la soirée de lancement de la collection Honey Birdette Bodyguard au Petit Ermitage le 01 août 2019 à Hollywood, Californie | Joe Scarnici / Getty Images pour Honey Birdette

Une soeur Kardashian avait également COVID-19

De nombreuses autres célébrités ont également confirmé leurs propres diagnostics de COVID-19. Des gens de Tom Hanks et Dwayne «The Rock Johnson à Andy Cohen et Doja Cat ont combattu la maladie.

Par coïncidence, une célébrité qui a été testée positive pour le coronavirus est celle qui faisait partie du cercle de Pippen: Khloé Kardashian. Kardashian a confirmé son diagnostic en octobre 2020 et sa famille était inquiète pour elle à cause de ses symptômes sévères.

« Ce virus m’a frappé comme une tonne de briques », a déclaré Kardashian dans un épisode de KUWTK. «Cela a été vraiment effrayant.»

Pippen a également mentionné Kardashian dans sa récente interview enflammée et a révélé qu’elle l’avait même présentée à Tristan Thompson il y a des années. «Je voyais un peu Tristan avant Khloé, avant que Khloe ou l’un d’eux ne sache qu’il existait», dit-elle. «Je l’ai amené à une fête que Kim avait… Puis une semaine plus tard, ou 10 jours plus tard, il a commencé à voir Khloé, ce qui est bien. Je m’en fiche même.