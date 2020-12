On a beaucoup parlé du Dr Dre et de sa famille ces derniers mois. Le magnat Aftermath a été pris au piège dans une bataille de divorce avec son ex-épouse de plus de 20 ans, Nicole Young, et des détails sur leur vie personnelle et la vie de leurs deux enfants ont fait la une des journaux. Cependant, beaucoup ne savent pas que le Dr Dre était un père adolescent et a eu plusieurs enfants avant Nicole, y compris LaTanya Young, 37 ans, qui a raconté Courrier quotidien qu’elle n’a pas parlé au mégaproducteur depuis 17 ans. La mère de quatre enfants a ajouté que son père n’avait même pas rencontré ses petits-enfants et qu’elle avait vécu des moments de sa vie où elle avait eu des difficultés financières mais n’avait jamais appelé son père quasi milliardaire pour l’aider.

« L’argent n’est pas ce que je veux, je me sens mieux de le faire moi-même … Je veux juste vraiment avoir la fermeture », a-t-elle déclaré. LaTanya a récemment postulé pour un emploi de chauffeur FedEx pour aider à payer les factures. « Je veux juste pouvoir passer du temps avec mon père. C’était la conviction de LaTanya que Nicole était la raison pour laquelle elle et Dre avaient une relation si éloignée. Cependant, cela fait presque six mois que leur divorce a été annoncé et elle n’a pas entendu parler de lui. «Je pensais qu’après que Nicole soit sortie de la famille, les choses iraient mieux. Je pensais que mon père reviendrait. J’aimerais qu’il me fasse me sentir comme une fille.

«Je détestais passer par des tiers. Si j’avais besoin de lui, je devrais aller au studio et être bombardé et parlé par sa sécurité « , a déclaré LaTanya. » Je devrais passer par son comptable ou son bras droit, je ne saurais jamais s’il obtenu mes messages. Je n’ai jamais eu de ligne directe avec lui.



Jason LaVeris / Contributeur /

Quand elle avait 16 ans, LaTanya et ses sœurs, qui sont également les filles du rappeur, se sont présentées au domicile de Dre pour le voir. Malheureusement, ils n’ont pas été accueillis à bras ouverts.

«Je suis allé à la porte et nos noms n’étaient pas sur la liste. La dame de la sécurité nous a toujours laissé entrer parce qu’elle nous connaissait. Mais Nicole s’est transformée en Cruella de Vil. Elle nous a demandé ce que nous faisions là-bas et a dit qu’il dormait et elle a menacé d’appeler la police sur nous. Les choses ne se sont pas améliorées, a déclaré LaTanya, quand Nicole a réveillé Dre. Il aurait dit: « Quand je dors, je dors, je me fiche que Jésus soit à la porte, je dors. »

«La dernière fois que je l’ai vu, c’était quand j’avais 20 ans chez ma mère. C’était une si bonne ambiance», a-t-elle déclaré. Ses enfants écoutent la musique de Dre et lui demandent quand ils peuvent le rencontrer, mais elle leur dit qu’elle ne sait pas. « Je veux une relation avec mon père, vraiment. »

[via]