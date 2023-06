« Je n’ai jamais », aurez-vous la saison 5 sur Netflix ?

La quatrième saison de « Je n’ai jamais » (« Never Have I Ever » dans sa langue d’origine), une série Netflix créée et produite par Mindy Kaling et Lang Fisher, sera première sur Netflix le 8 juin 2023 et bien qu’il ait été annoncé comme la fin du chemin de l’histoire de Devi Vishwakumar, certains fans espèrent toujours plus d’épisodes.

Dans les derniers épisodes de la comédie romantique mettant en vedette Maitreyi Ramakrishnan, Lee Rodriguez et Ramona Young, l’adolescente indo-américaine fait face à sa dernière année de lycée qui s’accompagne de doutes sur l’université, de crises d’identité et de béguins profonds.

En plus de ses problèmes avec Ben et sa nouvelle petite amie, Devi voit son rêve de toujours se transformer en cauchemar lorsque les choses qu’elle avait planifiées pour son avenir ne se déroulent pas comme prévu. Ensuite, Y aura-t-il la saison 5 de « Moi jamais” ?

Fabiola et Eleanor aidant Devi à envoyer un message à Ben dans la quatrième saison de « I Never » (Photo : Netflix)

« JAMAIS MOI », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La réponse courte est non. En mai 2022, Mindy Kaling et Lang Fisher ont annoncé que le série netflix se terminerait après la quatrième saisonIls ont également remercié les fans pour le grand succès et ont promis une belle fin à l’histoire de Devi Vishwakumar.

Dans une conversation avec Entertainment Tonight, Kaling a souligné le fait que «Je n’ai jamais » a toujours été écrit comme un « spectacle du lycée« , par conséquent, il fallait s’attendre à ce que cela se termine une fois que Devi serait parti à l’université.

« Ils ne peuvent pas être au lycée pour toujours. Nous avons vu ces émissions. Comme, tu es au lycée depuis 12 ans. Que se passe t-il ici? De plus, les acteurs vieillissent et cela commence à paraître fou pour un homme de 34 ans de jouer un jeune de 15 ans.», a-t-il indiqué.

A la fin de la quatrième saison de « Je n’ai jamais », le dernier week-end de l’été coïncide avec une occasion joyeuse et avec de nouvelles vies sur le point de commencer, Devi, sa famille et ses amis ont de nombreuses raisons de célébrer. Il s’agit donc d’une fermeture appropriée.

Cependant, Mindy Kaling n’écarte pas l’idée de faire un spin-off. « J’envisagerais absolument de le faire s’il y avait un procès.», a-t-il déclaré dans une interview à PopSugar. « Je n’ai jamais vraiment pensé à un spin-off. C’est une expérience de pensée amusante, mais je n’y ai pas vraiment pensé.”.

Qu’adviendra-t-il de Devi après son diplôme à la fin de la saison 4 de « Je n’ai jamais » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SAISON 4 DE « JE NEVER » ?

La quatrième saison de « Je n’ai jamais » est disponible sur Netflix à partir du 8 juin 2023Par conséquent, pour voir les derniers épisodes de la série, tout ce dont vous avez besoin est un abonnement à la plateforme de streaming populaire.