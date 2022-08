Je n’ai jamais 4: à quand la première de la dernière saison sur Netflix

Netflix

Je ne suis jamais revenu sur Netflix avec sa troisième saison et on sait déjà qu’elle a été renouvelée pour une quatrième partie, même si ce sera la dernière de la série. Quand sera-t-il disponible?

©NetflixJe n’ai jamais 4: à quand la première de la dernière saison sur Netflix.

Après plus d’un an d’attente, les fans de Moi jamais ont pu profiter de la troisième saison de la série après sa première le vendredi 13 août dernier sur le service de streaming Netflix. C’est l’une des histoires préférées des abonnés qui a déjà été confirmée pour un quatrième opus, même s’il faut rappeler que les prochains chapitres seront les derniers. Une date de sortie a-t-elle déjà été annoncée ?

Depuis 2020, date de sa première sortie, son intrigue suit un adolescent indo-américain nommé Devi Viswakumar qu’elle est déterminée à tomber amoureuse de quelqu’un, de quelque manière que ce soit. Dans ce troisième volet, on voit Devi et ses amis renoncer enfin au célibat et laisser place à l’amour, qui devient pour eux inoubliable. De plus, ils sont sur le point d’apprendre que les relations s’accompagnent d’une forte dose de découverte de soi et de drame.

C’est au début du mois de mars de cette année que la plateforme a annoncé quand arriverait ce troisième lot d’épisodes, mais en parallèle, ils ont également annoncé son renouvellement pour une quatrième et dernière saison. Cela a été exprimé à travers son profil Instagram officiel par l’acteur Darren Barnetqui joue Paxton, avec une déclaration des showrunners Miny Kaling et Lang Fisher qui soulignait : « Nous avons hâte de vous révéler toute la romance et les aventures que nous vous réservons. Merci à tous nos fans pour votre soutien. ».

Maitreyi Ramakrishnan sera de retour avec son personnage Devi, étant le protagoniste pour suivre la vie des adolescents à l’école et de leurs familles. D’autre part, on s’attend à ce que Lee Rodriguez (Fabiola), Ramona Jeune (Aliénor) et megan suri (Aneesa) dit aussi présent pour la quatrième et dernière fois, avec Jaren Lewison (bien), Darren Bernet (Paxton) et benjamin norris (TrentHarrison).

+Quand est-ce que je n’ai jamais créé la saison 4 sur Netflix

Le nouvel épisode vient d’arriver il y a deux jours et fait déjà partie des séries les plus regardées au monde, mais la vérité est que jusqu’à présent Netflix n’a pas confirmé de date de première officielle pour la quatrième et dernière saison de Moi jamais. Ce que nous pouvons supposer, c’est que serait disponible d’ici la mi-2023, suivant le temps que la production a mis pour lancer les chapitres depuis sa création. Des nouvelles de l’intrigue et de son lancement sont attendues.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂