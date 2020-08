Je n’achète pas cette rumeur “ Halo Infinite ” sur Xbox One

Halo Infini

Crédit: Microsoft

On ne peut nier une chose: Halo Infini semble être en difficulté. Le chapiteau de Microsoft, exclusif pour sa nouvelle vision audacieuse de l’avenir, vient d’être reporté de Vacances 2020 à une période indéterminée en 2021 à la suite d’une révélation décevante, et les rapports indiquent que le développement est en difficulté depuis un certain temps. Une nouvelle rumeur suggère cependant que Microsoft et le développeur 343 Industries envisagent de couper la version Xbox One

Je n’achète pas celui-ci. Microsoft de Phil Spencer a passé des années à tenter de rétablir la confiance avec le public des joueurs après le lancement désastreux de la Xbox One, et apporter des jeux propriétaires sur Xbox One au cours de la première année ou deux de la Xbox Series X est l’une de ses principales promesses qui souligne sa vision du futur du jeu.

La société a déjà un peu truqué cette promesse en annonçant de gros jeux qui ne semblent pas venir sur Xbox One, mais ces jeux sont suffisamment éloignés pour que Microsoft puisse encore ostensiblement tenir sa promesse. Il a été explicite sur Halo Infini, cependant, et briser cette promesse brûlerait une part importante de la bonne volonté que Microsoft a accumulée au cours des deux dernières années.

Je ne peux pas imaginer que l’idée n’ait pas été soulevée dans une réunion quelque part, car c’est juste le genre de chose dont vous parleriez en retardant le jeu. Je ne doute pas non plus que l’équipe ait des problèmes techniques pour créer un jeu qui doit à la fois offrir des graphismes impressionnants sur la série X, répondre aux attentes du gameplay moderne et fonctionner du tout sur Xbox One. Je n’envie pas le défi, mais je serais quand même profondément surpris

La rumeur dit également que Microsoft envisage de retarder Infini sur 2021, ce à quoi je pourrais vraiment croire. La société ne peut vraiment pas se permettre que ce jeu siffle, et Spencer a clairement indiqué qu’il soutiendrait le report du jeu jusqu’à ce qu’il soit dans un état approprié. Il est déjà hors de la fenêtre de lancement de la série X, donc à ce stade, ils pourraient tout aussi bien le terminer.

À ce stade, il serait peut-être plus logique de le garder hors de Xbox One, mais même ainsi, je serais surpris. Il s’agit d’une promesse explicite que Microsoft a faite à propos du jeu, et cela représenterait un abus de confiance majeur pour couper la version Xbox One.

