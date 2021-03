Je m’attends à ce que vous mouriez 2 objectifs Sortie PSVR 2021

La suite de l’évasion PlayStation VR hit I Expect You to Die obtient une suite cette année – et nous parions que vous en train de mourir pour y jouer, n’est-ce pas? Attendez-vous à plus de singeries et d’espionnage, car vous êtes chargé de «mettre un terme au nouveau schéma de domination mondiale de l’organisation Zoraxis».

Écrivant sur le blog PlayStation, le spécialiste du marketing communautaire Adam Kuta a expliqué: «Tirez parti de vos capacités de télékinésie dans de tout nouveaux environnements et environnements. Exposez l’intrigue diabolique et apprenez encore plus sur Zoraxis. Risquez votre vie pour le plus grand bien; parce que rappelez-vous: nous attendons de vous que vous mouriez.

Plus d’informations sont prévues plus tard dans l’année, mais pour l’instant, vous pouvez avoir un avant-goût du titre grâce à la bande-annonce intégrée ci-dessus.