Il y a des mois, Romeo a suggéré que lui et Bow Wow prévoyaient de travailler sur des documentaires sur leur carrière.

Pour ceux d’entre vous qui attendaient avec impatience ces prochains documentaires sur les carrières de Bow Wow et de Romeo Miller, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps. Tout au long de l’année, les deux artistes ont été mentionnés par les fans comme une paire parfaite pour Verzuz, mais aucun des rappeurs ne voulait ajouter son nom à la série populaire. Puis, en août, Roméo a suggéré que lui et Bow s’associent pour créer des documentaires sur leurs carrières musicales – une ascension qui a commencé quand ils étaient tous les deux de jeunes enfants.

Paras Griffin / Intermittent / Getty Images « Pour la culture, au lieu d’un versuz, j’ai déjà frappé Bow Wow @shadmoss pour faire un documentaire, côte à côte, rappelant nos jeunes carrières historiques ensemble. Restez à l’écoute et c’est ainsi que nous nous célébrons. Dieu est réel », a déclaré Romeo à l’époque. Alors que certains auraient pu croire qu’il s’agissait d’une annonce solide, Bow Wow a clarifié le statut du projet avec un fan qui a demandé s’il progressait toujours. « Il A ATTEINT. Rien de signé. Aucun accord conclu », a déclaré Bow Wow. « A dm m’en parler. Mais je lui souhaite le meilleur. Il est intelligent et il sait ce qu’il essaie de faire dans la vie. Je ne pourrai jamais détester le prochain brotha. C’est réel. » Ces meuniers savent comment faire des mouvements, donc s’ils le veulent, ils feront un chemin.