Je les oserais me virer

Wendy Williams dit qu’elle n’a jamais permis à sa vie personnelle d’interférer avec sa brillante carrière dans l’industrie de la radio.

Avant de se lancer Le spectacle de Wendy Williams en 2008, Williams est devenu un nom connu à New York et à Philadelphie. Elle a fait ses débuts lorsqu’elle a décroché son émission de radio avec la station WKRS de New York à la fin des années 1980. Williams a mis fin à sa carrière radiophonique dans les années 2000.

Wendy Williams | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal

Wendy Williams dit que sa fête a augmenté après avoir décroché son premier emploi à la radio

Williams a déclaré à People qu’elle avait commencé à abuser de substances comme la cocaïne alors qu’elle fréquentait la Northeastern University de Boston. Bien qu’elle se soit livrée pendant ces années, Williams a déclaré qu’elle n’avait pas assez d’argent pour «alimenter cette habitude».

CONNEXES: Wendy Williams est accusée d’abus de substance par la mère de Blac Chyna, Tokyo Toni, après que les fans se sont prononcés sur le comportement « concernant » son émission

Cependant, Williams dit que son abus de substance a augmenté lorsque la station WKRS de New York l’a embauchée en 1989. Williams a déclaré que son nouveau salaire lui a fourni un moyen de continuer à acheter de la cocaïne.

Wendy Williams dit que ses patrons ont négligé son abus de substance parce qu’elle « faisait des évaluations »

Une fois qu’elle a rejoint WKRS pour un emploi à plein temps à la radio, Williams a déclaré qu’elle avait rapidement réussi à la station. Le point de vue de Williams sur les potins des célébrités a attiré une audience massive pour WKRS. En juillet 2018, Williams a déclaré que son éthique de travail ne faiblissait jamais lorsqu’elle passait de longues nuits à prendre de la cocaïne. L’animateur était un «addict fonctionnel» auto-décrit, et n’a jamais manqué une journée de travail, par Entertainment Tonight.

CONNEXES: Wendy Williams veut écrire un livre sur les chats

«Je me rendais au travail à l’heure, et je suis entré, et tous mes collègues, y compris mes patrons, le sauraient», a admis Williams. «Mais au lieu de me virer, voyez-vous, je prenais mes écouteurs et je marchais avec arrogance dans le studio et je les mettrais au défi de me virer parce que je faisais des évaluations. [A] Fonctionnement addict a plusieurs réveils, vous êtes organisé. C’est un miracle que j’ai pu arrêter.

Le passé de Wendy Williams avec des substances comme la cocaïne affecte toujours son corps

Williams a décidé d’arrêter d’abuser de la cocaïne avant son 29e anniversaire. L’animatrice de l’émission-débat a attribué à sa relation croissante avec son ex-mari, Kevin Hunter, l’une des raisons pour lesquelles elle s’est arrêtée. De plus, Williams a dit qu’elle devait «compter» ses «bénédictions» après qu’elle ne se soit pas fait arrêter «honteuse par mes parents» pour son comportement.

CONNEXES: Les fans critiquent Wendy Williams après qu’elle ait accusé Blac Chyna d’être sans abri: « Wendy a vraiment besoin d’aide »

Au moment où Williams a mis fin à sa carrière radiophonique en 2009, elle était sobre pendant plus d’une décennie. Bien qu’elle n’ait jamais touché à la cocaïne après les années 1990, Williams a admis qu’elle surveillait son corps en raison de ses anciennes habitudes. Williams a cependant déclaré que Williams ne regrettait pas les actions qu’elle avait faites dans la vingtaine.

Williams a discuté de la mort de Whitney Houston lors d’un épisode de 2012 Le spectacle de Wendy Williams. Pendant le segment, Williams sa vie aurait pu changer si elle n’avait pas arrêté la cocaïne.

« Cela fait presque 15 ans que j’ai fumé pour la dernière fois avec une pipe à crack », a révélé Williams à son public. «Sans être cette fille, je ne serais pas la femme que je suis aujourd’hui. Donc, si cela a un sens pour vous, je n’ai aucun regret », a-t-elle dit à son public en fondant en larmes. «Je suis l’un des chanceux.»

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, contactez le Administration des services de toxicomanie et de santé mentale assistance téléphonique au 1-800-662-4357