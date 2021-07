Je le pense avec amour : vous interprètez mal la situation de Sha’Carri Richardson

Le 19 juin 2021, Sha’Carri Richardson a couru dans nos cœurs alors qu’elle franchissait catégoriquement la ligne d’arrivée pour se qualifier pour les Jeux olympiques. Ce qui nous a attirés vers elle, c’est sa bravade, sa confiance sans vergogne et la façon dont elle se délectait et s’exaltait dans SON Noir – un Noir qui n’était pas enveloppé dans le genre de respectabilité qui soulage le confort blanc, mais un Noir qui se tenait debout pour le défier. Alors qu’elle rebondissait sur la piste, nous avons vu une personne impétueuse mais aussi sûre d’elle et indéniablement confiante. Nous avons vu quelque chose d’attachant et de familier avec sa capacité à être sans vergogne elle. Ses cheveux, ses ongles, son attitude, sa simple existence, tout cela ressemblait à une belle défiance – le genre de défi qui est trop souvent implicitement requis pour exister dans ce monde en tant que Noir.

Il est donc compréhensible lorsque nous avons découvert que le 1er juillet 2021 qu’elle avait été interdite pour consommation d’herbe, que tant de personnes l’aient considérée comme un autre exemple d’un corps noir injustement ciblé et puni. La blessure, une infraction mineure liée à la drogue, semblait insignifiante : un affront à son talent athlétique. C’était comme une autre façon pour le monde de maintenir une personne noire à un niveau incroyablement élevé, que la punition était particulièrement injuste et préjudiciable. Et dans un monde où ces choses sont si souvent le cas, on comprend pourquoi cette conclusion a été tirée. Cependant, ce n’est pas l’un de ces cas.

Vous voyez, Sha’Carri Richardson n’a pas été interdit en raison d’une règle draconienne créée par les États-Unis qui cible et criminalise le noir de la manière dont notre guerre contre la drogue l’a fait pendant des décennies. Mme Richardson a été interdite en raison d’une règle internationale établie par l’Agence mondiale antidopage, ou AMA, à laquelle tous les pays doivent adhérer afin de participer aux compétitions internationales, y compris les jeux olympiques. En tant que signataire de l’AMA, tous les sports olympiques américains doivent respecter les règles établies par l’AMA. Ne pas le faire pourrait compromettre la position d’une fédération dans les compétitions internationales et, au pire, entraîner l’interdiction d’une nation.

Les appels à permettre à Sha’Carri de concourir demandent en fait aux États-Unis de faire pression pour une exemption des règles internationales antidopage parce que l’un de nos athlètes vedettes a été affecté négativement – cela a donné un résultat que nous n’aimions pas. Il demande aux États-Unis d’utiliser leur position d’importance et d’influence géopolitiques pour forcer l’octroi d’une exemption pour servir nos propres intérêts immédiats. Ce genre d’action ne serait pas juste pour la communauté sportive mondiale et si un autre pays tentait d’influencer ce genre d’exemption immédiate, nous, les États-Unis, considérerions à juste titre une telle démarche comme injuste et corrompue.

Cela ne rend pas la douleur que nous ressentons moins importante, ni que nos frustrations collectives ne sont pas valables. Mais nous devons faire attention à ne pas laisser ces frustrations nous conduire à des conclusions qui ne sont pas exactes.

Malgré ce qu’il semble être, ce n’est pas un exemple d’un corps noir ciblé et injustement puni même si cette affaire semble avoir toutes les caractéristiques d’un tel événement. Vous avez une femme noire, qui a couru incroyablement vite, qui peu de temps après a été testée et s’est ensuite avérée avoir du THC dans son système. Il est facile de regarder la situation et de supposer qu’elle a été ciblée à cause de sa noirceur, parce qu’elle a couru trop vite et qu’elle a été punie par une règle qui a été explicitement conçue pour pénaliser les corps noirs.

C’est vraiment un fardeau injuste d’avoir à déchiffrer les intentions et les impacts d’un monde qui privilégie souvent nos échecs sur nos succès. Donc, avec ce fardeau injuste, il est compréhensible que nous puissions parfois mal interpréter ce que nous voyons et attribuer à tort la cause à un exemple d’un monde raciste ayant un impact raciste.

La vérité est que Mme Richardson n’a pas été injustement ciblée pour les tests, comme certains l’ont suggéré, car les trois premiers aux essais olympiques américains sont toujours testés immédiatement après leurs courses. Et la règle qui a abouti à l’interdiction n’a pas été créée dans le contexte des États-Unis et de leur histoire de politique raciale en matière de drogue.

En termes simples, Mme Richardson n’a pas été traitée différemment dans le système tel qu’il a été conçu. Et ce système n’a pas été conçu pour cibler et pénaliser explicitement le Noir comme le sont tant de nos systèmes et processus. Au contraire, Mme Richardson a subi les conséquences d’une règle peut-être lourde au moment le plus inopportun. Si elle avait été testée positive au THC un mois ou deux plus tôt comme l’avait fait sa compatriote Kahmari Montgomery, le monde ne discuterait pas du tout de cette question car elle aurait terminé son interdiction d’un mois, aurait participé aux essais sans problème et aurait se diriger vers Tokyo.

Sha’Carri a couru incroyablement vite lors des essais, cependant, en raison d’une règle internationale, ces résultats ne pourront pas être maintenus. Cela ne veut pas dire que la règle ne devrait pas être modifiée après les jeux, mais demander une exemption spéciale parce que notre athlète vedette a été bannie créerait un très mauvais précédent pour la gouvernance de la politique antidopage à l’avenir.

Maintenant, si l’interdiction aurait dû être émise et si elle aurait pu représenter l’équipe américaine sur le relais 4x100m sont deux questions différentes, car son interdiction serait terminée à temps pour le relais 4x100m à Tokyo. La sélection du relais appartient à chaque fédération, donc en théorie, l’USATF aurait pu la placer sur le relais. Est-il donc juste que ce créneau de relais soit allé à la 7e place, Aleia Hobbs, qui, comme Richardson, est une athlète noire travailleuse et incroyablement talentueuse qui a traversé ses propres luttes et triomphes, ou l’USATF aurait-elle dû l’accorder place à Sha’Carri ? Je crois que c’est une question ouverte.

À la fin de la journée, nos cœurs se brisent à cause des circonstances – c’est de la merde tout autour. Cependant, la circonstance n’est qu’une mauvaise confluence de facteurs plutôt qu’une personne victime d’un processus structurellement raciste.

Mme Richardson, notre Sha’Carri, a malheureusement subi une perte énorme et le fait qu’elle ait été sanctionnée pour une réaction compréhensible à un traumatisme est déchirant. Cela ressemble à une punition cruelle et inhabituelle. Elle mérite la grâce et la compréhension. Mais cette grâce et cette compréhension ne signifient pas que nous devrions considérer cette situation comme quelque chose qu’elle n’est pas.

Note de l’éditeur : Pour le contexte, je suis un athlète d’athlétisme d’élite qui a couru au niveau international et qui a été soumis à un contrôle antidopage de l’AMA dans le passé, je connais donc les règles et le processus de contrôle antidopage. Pour vous donner une idée de la rigidité des règles, nous sommes responsables de tout ce qui se trouve dans notre corps. Donc, même si je prenais de la poudre de protéine d’une entreprise qui ne fait pas attention à son traitement et que cette poudre de protéine contenait une certaine contamination, je serais responsable si cette substance apparaissait sur un test de dépistage de drogue. Même si tous les ingrédients étiquetés étaient tous sans danger si je prenais un lot contaminé et que j’étais testé positif, je serais responsable et je serais probablement banni (à moins que je puisse faire appel avec succès). La contamination par lots est très improbable, mais cela donne juste un aperçu de la rigueur des règles antidopage.

Russell Dinkins est un écrivain qui explore la race, la classe, l’environnement, la société et leurs intersections.

Cet article a été initialement publié sur Medium. Réimprimé avec la permission de l’auteur.