La chanteuse Miley Cyrus n’a pas eu les dernières années les plus faciles. Elle a épousé son petit ami de longue date, Liam Hemsworth, mais cela a été rapidement suivi d’un divorce. Elle a ensuite perdu un membre de sa famille lors de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Voici ce que Cyrus ressent à cette époque et comment elle s’en sort.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth se sont mariés après avoir perdu leur maison

Cyrus et Hemsworth se sont fiancés pour la première fois en 2012 après une relation de seulement quelques années. Ils se sont séparés en 2013 mais se sont remis ensemble quelques années plus tard. Le couple est resté fiancé jusqu’en décembre 2018, date à laquelle ils se sont mariés. Après quelques mois de mariage, Hemsworth et Cyrus se séparèrent à nouveau, divorçant peu après.

La décision de se marier finalement est venue, en partie, en raison de l’incendie de novembre 2018 qui a brûlé leur maison à Malibu. « Quand vous vivez ce que nous avons vécu avec quelqu’un, c’est comme de la colle », a déclaré Cyrus à Vanity Fair en février 2019. « Vous êtes les deux seules personnes au monde à pouvoir comprendre. »

Après son divorce, Cyrus a fait face à une mort familiale

Un an après que Hemsworth ait demandé le divorce, Cyrus a perdu une autre personne proche d’elle. Sa grand-mère maternelle, qu’elle appelait Mammie, est décédée peu de temps après la sortie de la chanteuse Coeurs en plastique single, «Midnight Sky». «Tu me manqueras pour le reste de ma vie», a tweeté l’artiste dans un hommage émouvant.

« Nous ne sommes qu’une équation de toutes ces choses qui s’additionnent », a déclaré Cyrus à Zane Lowe pour Apple Music de tout ce qu’elle a vécu. «Les trois dernières années, je l’ai appelé le cocktail du chaos. Parce que c’était juste comme le pire barman de tous les temps, qui était l’univers, n’arrêtait pas de verser cette merde… vous en avez le vertige.

Pourquoi elle ne cherche pas à s’installer

Après avoir fréquenté le chanteur Cody Simpson pendant environ 10 mois, Cyrus est célibataire. «J’essaie de ne pas être un serviteur total de la programmation», a-t-elle déclaré à propos d’une relation. «Les animaux se mettent en couple. C’est instinctif. Ce n’est pas un choix. C’est de la programmation. » Cyrus ajoute: «Je n’ai pas vraiment cette idée» lorsqu’il s’agit de s’installer.

«Nos esprits et nos vies tournent autour de l’amour», a-t-elle poursuivi. «C’est tout ce que nous voulons. Mais quand pouvez-vous voir tous les différents types d’amour que vous avez dans votre vie? Parfois, c’est solitaire. Je comprends ça. Et j’ai envie d’avoir un partenariat, et je comprends que les gens veulent créer une famille, et j’ai le désir d’amour.

Cyrus est heureuse là où elle est maintenant

À travers tous les hauts et les bas, Cyrus a beaucoup appris sur le timing. «Ce n’est jamais le bon moment pour votre maison de brûler», a-t-elle dit à Lowe. «Ce n’est jamais le bon moment pour divorcer, ce n’est jamais le bon moment pour votre grand-mère de mourir – ce n’est jamais un bon moment!» Elle a conclu: «Cela arrivera quand cela arrivera.»

Comment Cyrus gère-t-il tout cela? Elle se permet de ressentir toutes les émotions. «Je me suis fait asseoir dans l’inconfort ces derniers temps et dans la solitude», explique-t-elle. «Je l’ai fait il y a peut-être trois nuits et j’ai sangloté tout seul. Même si c’était difficile, Cyrus dit qu’elle «se sentait si bien le lendemain».