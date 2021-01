Je fabrique mon propre câble réseau: c’est ainsi que j’ai câblé toute ma maison

Vous avez peut-être déjà dû demander à un ami sa boîte à outils et, en plus de trouver les marteaux et les tournevis habituels, vous avez trouvé un sac plein de fiches RJ45. Non, cet ami ne s’occupe pas de mettre des téléphones sur écoute: cet ami fabrique ses propres câbles réseau à la maison.

Dans les grandes surfaces et les magasins en ligne comme Amazon, nous pouvons trouver ces câbles facilement et à la longueur que nous voulons, mais il y a certaines personnes qui préfèrent avoir les pièces de base de ces câbles et les fabriquer elles-mêmes. Nous avons discuté avec plusieurs de ces personnes pour connais les raisons pour lesquelles.

Si vous voulez faire quelque chose de bien, faites-le vous-même

Javier Lobo, un administrateur système chevronné et expert qui a préféré déployer un réseau câblé Ethernet dans tous les coins de sa maison (ce qui lui a pris des jours), explique de quels outils il s’agit. Tout commence naturellement par l’achat un généreux rouleau de câble réseau, comme celui-ci de 100 mètres et Cat6 pour prendre en charge des bandes passantes locales de 1 Gbps. Avec le câble, une autre chose de base est les connecteurs RJ45 qui iront à chaque extrémité des câbles que nous fabriquons. Voici un pack de cent.

Ensuite, nous aurons besoin des outils pour dénuder, couper et sertir les câbles que nous fabriquons selon nos besoins, qui sont généralement vendus en sets et mallettes complètes. Et si vous voulez déjà obtenir une plaque d’honneur en esthétique et faire passer les câbles à travers les tuyaux de l’installation électrique afin qu’ils ne soient pas visibles, vous aurez besoin d’un presse-étoupe, d’un lubrifiant (oui, lubrifiant) et de quelques rosaces qui apportent une certaine esthétique . Et si vous devez connecter de nombreux appareils dans une pièce, vous aurez probablement besoin de commutateurs comme ceux-ci.

Un presse-étoupe ressemble généralement à ceci, avec des extrémités dans lesquelles les extrémités des câbles sont attachées et la longueur nécessaire pour pouvoir faire passer le câble à travers les canaux intérieurs de nos murs.

Au total, et en fonction de la quantité de câble nécessaire et des appareils à connecter, on voit déjà que les coûts de matériel seront d’au moins 150 euros. Vaut-il cette dépense alors que les réseaux Wi-Fi sont de plus en plus puissants? Pour Javier, la réponse est totalement oui.

«À long terme, cet effort est payant. Déplacer un film 4K de mon serveur vers mon Apple Cable TV sera toujours plus rapide et plus satisfaisant. Je n’aurai pas de coupures de mémoire tampon ou de baisse de qualité. Transferts volumineux de fichiers sont nettement plus rapides et plus stables sur le câble. De plus, la disponibilité du câble est de 100%. Même si Internet tombe en panne pour une raison quelconque, le réseau local continue de fonctionner s’il n’y a pas de panne de courant. Le WiFi peut subir des interférences, une saturation de chutes de canaux, de bruit et de bande passante «

Si un appareil peut être connecté via un câble Ethernet chez Javier, il se connecte via un câble. Des lieux stratégiques comme le meuble de télévision dans le salon ou les ordinateurs du bureau ils sont connectés aux commutateurs de base, dit-il, afin de bien distribuer le signal.

Javier me fait remarquer quel était son principal obstacle lors du montage de tout le câblage: les difficultés qui peuvent survenir lors de l’utilisation du presse-étoupe pour acheminer les câbles réseau à travers tous les conduits intérieurs des murs de la maison. « Normalement, il y a des ‘macaronis’ gratuits pour pouvoir faire passer les câbles que l’on veut, mais parfois ce n’est pas comme ça et il faut aller au sac. C’est alors que faire passer un câble dans des gouttières où il y a plus de câblage peut être un enfer.« .

C’est cette partie du travail avec laquelle Javier a eu le plus de problèmes et d’erreurs. Il insiste pour que nous utilisions un lubrifiant spécial pour tirer les câbles, car il a découvert sur ses propres viandes comment utiliser du savon à vaisselle ordinaire (certains l’utilisent comme lubrifiant maison) provoque des résidus collants sur tout le câble, ce qui les empêche justement de bien s’afficher à l’intérieur des murs.

Une autre leçon que Javier a apprise à la dure est que toutes les maisons ne sont pas bien préparées pour pouvoir déployer des câbles réseau. Nous devons nous mentaliser: Il est possible que le guide presse-étoupe se coince à mi-chemin, et nous ne pouvons pas continuer à insérer le câble ou retirer celui que nous avons déjà mis. « Dans cette situation, à moins que vous ne souhaitiez travailler à la maison, il est préférable de laisser ce guide et le morceau de câble coincés là-dedans et de rechercher des alternatives.«Celles-ci peuvent passer par l’essai d’autres gouttières intérieures qui ont plus d’espace, ou simplement faire passer les câbles à l’extérieur et rester visibles si l’esthétique n’est pas trop un problème pour vous.

Câble réseau pour travailler, mais aussi pour jouer

Paco Fernández, un technicien qui travaille à Barcelone, est une autre personne qui a également décidé à son époque de faire l’effort de faire passer le câble réseau dans sa maison:

« Je n’aime pas me fier au Wi-Fi pour télécharger du contenu ou jouer à des jeux, car je perds beaucoup de latence dans les jeux et j’aime avoir un 1 Gbit / s stable pour m’envoyer tout ce que je veux voir sur d’autres appareils via le réseau local . J’ai profité d’un moment où j’ai dû changer l’installation électrique de mon appartement et j’ai aussi commencé à ajouter des câbles ethernet «

Au moment de l’installation, Paco utilisait des câbles de catégorie 5e, qu’il n’envisage pas pour le moment de changer puisque les vitesses des plans de fibre optique espagnols ne dépassent pas la vitesse de 1 Gbps. Le technicien est plus optimiste quant aux réseaux Wi-Fi du futur, affirmant que n’exclut pas de les utiliser s’ils surpassent les câbles. Javier, pour sa part, soutient que le câble Ethernet sera toujours entre les murs de sa maison.

OLE OLE OLE pic.twitter.com/4TnKO0p5q9 – Fernando de Córdoba 😷 🏳️‍🌈 (@gamusino) 12 octobre 2020

Quelqu’un qui a évité de faire passer des câbles dans les entrailles des murs de sa maison est Fernando de Cordoue. Voyant que le télétravail allait être quelque chose de beaucoup plus courant dans le reste de la pandémie et dans le temps qui viendra plus tard, il a décidé de câbler son bureau pour contourner la bande passante plutôt pauvre qui lui était venue avec le routeur Wi-Fi.

« En général, la connexion est très instable, et j’ai essayé différents routeurs, canaux et fournisseurs Wi-Fi, voire des technologies (câble, fibre et ADSL). De temps en temps, je laisse tomber le Wi-Fi … et pour travailler, il c’est compliqué, imaginez s’il vous surprend en réunion virtuelle ou en travaillant à distance. J’habite près d’une installation militaire donc je pense que c’est pour ça. Soit ça, soit j’ai un fantôme Luddite à la maison. «

Pour Fernando, le sertissage des câbles s’est avéré être « un choc traumatique »

La solution de Fernando a été de faire passer le câble à l’extérieur, de le fixer avec des agrafes juste au-dessus de la plinthe du sol et de percer des trous pour le faire passer d’une pièce à l’autre. C’est la première fois qu’il ose le faire à partir d’un rouleau de câble réseau, et pour lui le plus gros défi a été de sertir les câbles:

« Le sertissage, c’est l’enfer. Au début, innocent de ma part, je me suis dit » voyons voir, c’est mettre un câble dans une boîte en plastique, ça ne peut pas être si mal « , et je l’ai coupé avec des ciseaux un peu comme Dieu me l’a fait comprendre . Chaos. Mettre les huit petits câbles rigides et en ordre est pratiquement impossible. Finalement, j’ai acheté une pince à sertir, qui non seulement ferme bien la boîte, mais les coupe tous à la même hauteur, et je ne sais pas si c’était à cause de cela ou parce que j’avais essayé vingt fois, mais ça a marché la première fois «

Lorsqu’il s’agit de sertir les câbles, Javier nous donne également quelques conseils qui éviteront les frustrations: ne pas couper le câble trop court aux extrémités: « Il faut laisser une marge d’erreur au cas où on échouerait à sertir et il faudrait couper un peu plus le câble« .

Selon les mots de Fernando, il envisagera de câbler sa zone TV dans le salon « quand le choc traumatique passe« de sertir les câbles de bureau. périple Il laisse plusieurs recommandations à nous tous qui envisagent d’utiliser le câble dans notre maison: acheter du matériel de rechange, donnez-lui toujours la priorité avant le WiFi et exigez un câble réseau intégré dans l’installation lors de l’achat de nouveaux appartements de construction.