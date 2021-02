Je dois tous les attraper: la pandémie fait grimper les prix des cartes Pokémon

Pokemon a grandi, tout comme ses prix.

Deux décennies après que le jeu de cartes à collectionner japonais est devenu la chose la plus importante dans les cours d’école du monde entier, les cartes Pokemon rapportent six chiffres aux enchères dans un boom qui semble avoir été alimenté par les verrouillages de pandémie de coronavirus. «Lorsque COVID-19 a frappé, de nombreux membres de la génération X et de la génération Y cherchaient des choses à faire et nous avons trouvé que beaucoup de ces gars et filles ont recommencé à jouer à Pokémon parce qu’ils ont grandi avec», a déclaré Joe Maddalena, vice-président exécutif de Heritage Auctions basé au Texas.

Maddalena a déclaré que les boîtes de l’ensemble de base de la première édition américaine de 1999 s’étaient vendues aux enchères pour environ 400 000 dollars ces derniers mois. Une seule carte en parfait état pour le personnage populaire volant de feu Charizard s’est vendue 300000 € en janvier, alors qu’à la fin de 2019, les prix demandés pour une carte Charizard étaient d’environ 16000 €, a-t-il déclaré. Une fois remplies dans des poches ou jetées dans des coffres à jouets, les cartes Pokémon sont devenues si recherchées que de longues files d’attente se forment à l’extérieur des magasins lorsque de nouveaux lots sont lancés.

«C’est fou, parce que je sais qu’il y a quelques années à peine, vous pouviez aller n’importe où et qu’il y avait des murs de cartes Pokémon et tout est revenu», a déclaré Megan Meadows, 29 ans, qui faisait la queue devant le magasin Next-Gen Games à Los Angeles. La semaine dernière. «Pour moi, personnellement, c’est de la nostalgie à 100%. J’étais un grand gamin Pokémon à la fin des années 90, au début des années 2000, et je retrouve aussi cette joie à une époque où la joie est un peu difficile à trouver et c’est un peu pure et amusant », a-t-elle ajouté.

Alors que Pokemon se prépare pour ses célébrations mondiales du 25e anniversaire le 27 février, Heritage organise sa première vente aux enchères consacrée aux cartes Pokémon. La vente aux enchères en ligne du 25 février au 25 mars comprendra 200 lots de Pokémon, y compris ce que Maddalena a appelé « le Saint Graal » – un ensemble de base scellé, 1999 Wizards of the Coast. « Le dernier, nous l’avons vendu pour 406 000 € – qui sait à quoi cela pourrait servir? », A-t-il déclaré.

Mais vous n’avez pas besoin d’être riche pour jouer au jeu ou collecter les cartes. Maddalena a déclaré que la prochaine vente aux enchères comportera de nombreuses cartes à des prix inférieurs à celles en parfait état qui coûteront des centaines de milliers de dollars. Maddalena hésite à utiliser le mot investissements.

«J’espère qu’ils les achèteront parce qu’ils les aiment», dit-il.

