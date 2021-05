Je devais me rappeler de respirer: les astronautes de SpaceX Crew-1 détaillent leur atterrissage nocturne

FARMADPIU'Srls Je me sens bien Drops ecouteurs 15ml

se sentir bien Ecouteurs gouttes Le traitement des bouchons de cerumen pour laver le conduit auditif externe PRODUIT: Feel Good EMBALLAGE: Flacon gouttes dans 15 ml CAT?GORIE: dermocosmetique Huile d'amande douce: L'huile d'amande douce est obtenue par pressage a froid des six Prunus mygdalus. Chimiquement, il est fabrique a partir d'un pourcentage eleve d'acide oleique et l'acide linoleique et, dans une moindre mesure, de l'acide palmitique, stearique, laurique et myristique. Il a marque le ramollissement, nourrissante, elesticizzanti eudermique et de la peau. La nature essentiellement huileuse de la cire rend cette ramollir et fondre en contact avec l'huile d'amande qui est de meme nature. ) Dissout la meme similaire) Dipropyleneglycol METHYL ETHER: Il 'un ether de glycol avec des proprietes de mouillage, et des solvants hydrophiles, tres bien toleres par la peau et inerte. PROPYL?NEGLYCOL: Le propylene glycol est utilise comme humectant grace a sa capacite a absorber l'eau de cette maniere de donner a l'humidite de la peau Tocopherol VITAMINE E ACETATE: La vitamine E a une activite antioxydante elevee car il est capable d'attenuer la reactivite des radicaux libres. La vitamine E maintient la peau lisse et douce, grace a sa contribution pour limiter la perte d'eau de la peau et contribue ainsi a preserver l'hydratation de la peau TEA TREE OIL: Extrait d'une plante australienne, melaleuca alternifolia, a une action antiseptique et anti-demangeaisons sur la peau et les muqueuses. Il protege contre la peau alteree flore microbienne INDICATIONS: Le produit est particulierement indique pour le traitement des bouchons de cerumen pour le lavage du conduit auditif externe. Merci a la presence en son sein de l'huile d'arbre a the a une importante action antiseptique et anti-demangeaison interne. Le produit est particulierement adapte pour les personnes utilisant des aides auditives.