Je débloque un souvenir pour vous: le jeu vidéo Hercules

Il est facile de lier la production Disney à l’enfance, et pas seulement aux films d’animation. Il existe de nombreuses transpositions de jeux vidéo tirées des succès des films Disney. Parmi les plus réussis est celui d’Hercule, le jeu vidéo officiellement connu sous le nom de Jeu d’action Hercules de Disney, sorti sur PlayStation et PC en 1997, a également atterri plus tard sur Game Boy. Développé par Eurocom, le titre raconte les exploits du héros grec sous forme de jeu vidéo à travers dix niveaux, séparés par des scènes tirées directement du film d’animation.

Commençons par le premier, le tutoriel défini dans le domaine de Philoctète. Cette section est utile pour maîtriser les commandes. En surmontant les marionnettes perfides, nous apprenons qu’Hercule peut sauter, frapper rapidement ou charger et attaquer avec l’épée, à la fois via des barres obliques et des power-ups mythiques. En effet, les ennemis auxquels nous devons faire face au cours des niveaux ne sont pas rares. Nous passons d’adversaires mineurs mais exténuants, tels que les corbeaux en piqué ou, pire encore, le fou de Thèbes courant follement, à des batailles titanesques contre les patrons qui ont rendu le film emblématique: Hydra, Centaure, Méduse. Pour les battre, nous devons recourir à l’ingéniosité. En fait, bien qu’il s’adresse aux garçons et aux filles, le jeu vidéo Hercules présente un bon niveau de défi.

Cela est également dû à la variété qui distingue les niveaux. Beaucoup se souviendront de la course contre les cyclopes ou du combat en vol équitation Pegasus. Et ce n’est pas tout: si la myriade d’affrontements ne suffisait pas, chacune des dix sections du jeu cache des secrets et des objets de collection, comme les lettres qui composent le nom « HERCULES », cachées dans les coins les plus impensables. Pourtant cela ne pèse pas, au contraire il parvient même à nous faire rire car Hercule de Disney laisse intacte l’essence du film d’animation. Il le fait en proposant en Graphiques 2D le style caractéristique du dessin; il le fait à travers la bande-son qui suit celle entendue au cinéma ou sur bande vidéo.

Bref, le jeu vidéo Hercules est une expérience riche, fidèle au film mais en même temps originale, capable d’obtenir une place spéciale dans les souvenirs de joueurs nés et élevés dans les années 90. L’aspect encore plus intéressant est que le titre Eurocom est toujours valable aujourd’hui. Oui, même en 2021. Malgré le fait que le gameplay ait vieilli en termes de fluidité, le plaisir en compagnie d’Hercules au format jeu vidéo est garanti.

