« Je connais ma valeur »: un employé de Starbucks depuis 13 ans dit qu’il a été licencié pour avoir été un dirigeant syndical

Depuis que les travailleurs de Starbucks ont formé leur premier syndicat dans un magasin de Buffalo, New York, en décembre 2021, plus de 200 magasins ont voté pour se syndiquer, reflétant les efforts de nombreux travailleurs postés dans les chaînes de vente au détail à travers le pays. Maintenant, un dirigeant syndical d’un de ces sites Starbucks affirme qu’il a été licencié de son travail à cause de cela.

Lundi, une vidéo du personnel de Tonawanda, un magasin Starbucks dans la région de Buffalo, New York, sortant pour soutenir un employé qui a été licencié a été publiée sur TikTok. La vidéo désormais virale, qui a été publiée par Starbucks Workers United, montre plusieurs membres du personnel et des collègues syndicaux sortant pour protester contre le licenciement d’un chef de quart et dirigeant syndical nommé Sam Amato, qui dit qu’il travaillait comme employé de Starbucks depuis 13 ans. ans au moment de son licenciement. Depuis cette publication, la vidéo a recueilli 21 millions de vues, plus de 3,5 millions de likes et 41 000 commentaires rien que sur TikTok.

Les événements du virus TikTok se sont produits le vendredi 5 août et ont été le point culminant de ce qu’Amato a déclaré qu’il considère comme des tactiques antisyndicales employées par Starbucks.

«Je crois fermement que j’ai été licencié en représailles pour avoir été un dirigeant syndical. Les raisons que Starbucks m’a données étaient inventées », a déclaré Sam Amato à 45secondes.fr Food. « Ils ont dit que j’avais modifié les opérations du magasin sans autorisation. Ce n’est pas vrai. »

Concernant son licenciement, un porte-parole de Starbucks a déclaré AUJOURD’HUI qu’Amato avait été licencié pour violation de la politique du magasin, en particulier pour ne pas avoir respecté les politiques de fermeture des magasins Starbucks. Il a également déclaré qu’Amato avait déjà reçu un « avertissement écrit final ».

« Ils ont dit que j’avais eu deux réunions et nos discussions en mai, l’une concernant la politique de modification des opérations en une seule, traitant des lacunes dans la performance de mon superviseur », a déclaré Amato. « Ces réunions et ces discussions n’ont jamais eu lieu. »

Amato allègue en outre que Starbucks n’a pas été en mesure de fournir une preuve des dates ou des documents indiquant que cela s’est produit lorsqu’il l’a demandé. « Pendant tout le mois de juillet, j’ai été très impliqué dans l’activité syndicale », a-t-il déclaré.

Amato a ajouté que tout au long des efforts d’organisation syndicale, il y avait eu un roulement élevé des directeurs de magasin qui a conduit à des problèmes de sous-effectif dans la région. C’est pourquoi, a-t-il dit, la fermeture du hall était nécessaire le 3 juillet, le week-end de vacances, l’événement pour lequel Starbucks lui a dit qu’il avait été licencié.

« Je n’étais pas celui qui a fait l’appel », a déclaré Amato. « C’était un autre superviseur et Starbucks en est conscient. »

Starbucks a déclaré que tous les partenaires sont tenus de se conformer aux normes, politiques et procédures de l’entreprise et que les partenaires sont conscients que le non-respect des normes peut entraîner une séparation. La société a également déclaré qu’elle continuerait à appliquer les politiques de manière cohérente pour tous les partenaires (partenaires, soit dit en passant, est le terme qu’elle utilise pour tous les membres de l’équipe Starbucks).

Amato a déclaré qu’il pensait avoir été licencié en raison de son franc-parler soutenant le syndicat, affirmant que son nom figurait dans la plupart des e-mails au nom du syndicat pour son emplacement et que certains e-mails axés sur le syndicat avaient été envoyés depuis son adresse e-mail personnelle à membres de la direction. Amato a également déclaré qu’il avait récemment apparu dans une vidéo avec le média More Perfect Union, axé sur la syndicalisation, qui, selon lui, a peut-être contribué à le distinguer en tant qu’acteur clé des efforts syndicaux de son emplacement.

« La première semaine de juillet, j’ai déposé une grosse plainte éthique au sein de Starbucks sur la façon dont (un responsable) violait la politique et commettait des pratiques de travail déloyales », a déclaré Amato, ajoutant que quelques jours plus tard, il avait aidé à diriger son magasin dans un -journée de grève.

Des travailleurs syndiqués font grève pour des pratiques de travail déloyales à l’extérieur d’un magasin Starbucks dans le quartier de Brookline à Boston, Massachusetts, États-Unis, le mardi 19 juillet 2022. M. Scott Brauer / Bloomberg via Getty Images

Amato rejoint le nombre croissant de dirigeants syndicaux de Starbucks qui ont dénoncé leur licenciement pour des infractions qu’ils jugent infondées. Selon le Guardian, les employés de Starbucks ont allégué que plus de 75 travailleurs avaient été licenciés en représailles à l’organisation syndicale en 2020. En réponse, les travailleurs de Starbucks dans 17 États ont organisé plus de 55 grèves différentes ces derniers mois à travers le pays.

Les travailleurs de la chaîne de café ont également déposé des centaines d’allégations d’inconduite de la part de la direction de Starbucks liées aux efforts de syndicalisation. Ces allégations sont actuellement examinées par le Conseil national des relations du travail. Concernant ces allégations, Starbucks a déclaré AUJOURD’HUI qu’il n’avait aucun commentaire.

« Starbucks a poussé son action antisyndicale à un niveau extrême et inimaginable », a déclaré Starbucks Workers United à 45secondes.fr dans un e-mail. «Ils licencient des dirigeants syndicaux, comme Sam, par vagues à travers le pays. Ces licenciements nuisent non seulement aux travailleurs, mais endommagent également la marque et les activités de Starbucks. Nous tiendrons Starbucks et Howard Schultz responsables de leurs actions contraires à l’éthique et injustes devant le tribunal de l’opinion publique et devant le tribunal.

Amato a déclaré qu’il était reconnaissant du soutien qu’il reçoit sur les réseaux sociaux ainsi que de l’attention portée à la grève qui a commencé le jour où il a été démis de ses fonctions. Un GoFundMe créé en son nom par un collègue a collecté 4 966 € sur un objectif de 5 000 €.

« Je suis tellement plus que reconnaissant », a déclaré Amato. « Après 13 ans à t’entendre dire que tu n’auras pas de chèque de paie ni d’assurance, que ta vie va être radicalement changée – avoir traversé cela seul serait horrifiant, mais avoir le soutien de mon équipe, je Je suis tellement, tellement reconnaissant pour eux.

Le jour du licenciement d’Amato, lui et d’autres employés du site de Tonawanda ont entamé une grève illimitée pour exiger sa réintégration, un effort qui, selon Amato, se poursuit chaque nuit devant le magasin. Au moment d’écrire ces lignes, l’emplacement Tonawanda Starbucks reste fermé en raison de la grève.

Quant à savoir s’il reviendrait ou non chez Starbucks s’il devait revenir sur sa décision, Amato a déclaré qu’il aurait des stipulations.

« Je connais ma valeur et je connais ma valeur. Je sais combien j’ai donné à ce travail et à quel point j’ai bien performé à ce travail », a déclaré Amato, ajoutant qu’il voudrait savoir que les personnes pour lesquelles il travaille voient également ces choses en lui.

« Si je sentais vraiment que Starbucks appréciait mon temps et mon dévouement, j’y retournerais absolument parce que j’adore faire ce travail », a-t-il ajouté. « Si je sentais vraiment qu’ils montraient des remords et que je serais un partenaire précieux pour eux, je reviendrais. Mais cela prendrait beaucoup de temps. »