JBL Xtreme 2 & Free 2 TWS: un son gras en déplacement

Un son riche et une batterie longue durée – c’est la promesse du haut-parleur Bluetooth JBL Xtreme 2 et des écouteurs intra-auriculaires sans fil JBL Free 2 TWS. Dans cet article, vous pouvez découvrir ce que les spécialistes du son mobile de JBL peuvent faire d’autre.

JBL Xtreme 2: l’enceinte robuste pour écouter de la musique en extérieur

Le Xtreme 2 de JBL est avec son matériau de haute qualité et résistant parfait pour une utilisation en extérieur. Que ce soit sur un terrain de sport, un barbecue ou un camping, le haut-parleur Bluetooth vous offre un son riche partout. Le Xtreme 2 est certifié IPX7, il est donc étanche et peut facilement vous accompagner à la piscine extérieure et à la plage en été. À l’aide de la bandoulière, l’enceinte JBL compacte peut être facilement emportée n’importe où.

Un bon son est encore plus important que la mobilité – et c’est ce que le Xtreme 2 offre: Quatre haut-parleurs et deux membranes de basse prendre soin de toi son stéréo dynamique. À propos de la fonctionnalité JBL Connect + vous pouvez connecter d’autres enceintes JBL compatibles à l’Xtreme 2 et remplir de plus grandes zones de musique. La source audio peut être connectée à l’appareil via Bluetooth ou une prise jack 3,5 millimètres.

Grâce à la batterie lithium-ion longue durée, vous n’avez pas à craindre que le haut-parleur Bluetooth s’essouffle pendant la fête. La batterie a une capacité de 10000 mAh, pourquoi jusqu’à 15 heures de lecture de musique assez. Autre fonctionnalité intéressante: la batterie peut être convertie en une banque d’alimentation. Si votre smartphone ou votre tracker de fitness tombe soudainement à court d’énergie, vous pouvez recharger l’appareil via USB sur le haut-parleur – et la musique continue à jouer.

Le JBL Xtreme 2 est disponible en noir, bleu, vert, camouflage, gun metal et rouge.

JBL Free 2 TWS: un bon son et une assise confortable

Les écouteurs intra-auriculaires sans fil Free 2 TWS offrent également un bon son. Ils offrent le son JBL typique, le soi-disant JBL Signature Sound avec un œil pour un son clair avec des basses solides. La connexion Bluetooth 5.0 rapide garantit que la musique est transmise aux écouteurs sans fil en haute qualité.

Le mensonge JBL Free 2 TWS Bouchons d’oreille en trois tailles différentes pour un confort optimal. Les écouteurs sont certifiés IPX4 et donc contre Résistant aux éclaboussures. Vous pouvez facilement les porter en faisant de l’exercice ou sous la pluie. La batterie intégrée fournit de l’énergie pour jusqu’à six heures de plaisir musical, le boîtier de charge fourni fournit de l’électricité pendant 18 heures supplémentaires de fonctionnement. Le casque et l’étui peuvent être chargés via le port USB-C, et le chargement complet devrait prendre moins de deux heures.

Le JBL Free 2 TWS offre un bon son et une autonomie pouvant aller jusqu'à six heures.

Avec le JBL Free 2 TWS, vous pouvez non seulement écouter de la musique, merci microphone intégré vous pouvez également passer des appels téléphoniques confortablement avec les écouteurs intra-auriculaires – si vous le souhaitez, en mode mono comme avec un smartphone. Dans ce mode, vous économisez même un peu d’électricité si la batterie s’essouffle lentement pendant vos déplacements. Vous pouvez également utiliser le microphone pour communiquer avec votre assistant vocal sur votre smartphone.

Un autre point fort du JBL Free 2 TWS: vous maîtrisez Google Fastpair pour un couplage particulièrement rapide avec les smartphones Android. Les écouteurs sont pratiquement connectés à votre téléphone portable dès que vous les sortez de l’étui de chargement. Si nécessaire, vous pouvez coupler les écouteurs intra-auriculaires avec plusieurs appareils.

Les JBL Free 2 TWS sont disponibles en noir et blanc.