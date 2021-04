JB Smoove confirme son retour en tant que Julius Dell dans Spider-Man: No Way Home

Après être apparu dans Spider-Man: loin de chez soi, JB Smoove a confirmé que son personnage reviendrait dans la suite de cette année Spider-Man: pas de retour à la maison. Dans la suite précédente, Smoove est apparu dans le casting en tant que professeur du Midtown High School Julius Dell. Le réalisateur Jon Watts et les scénaristes Chris McKenna et Erik Sommers ont écrit le rôle spécifiquement pour Smoove basé sur son apparition avec Tom Holland dans une publicité Audi.

Il n’y a pas de pénurie de personnages à la fois rumeurs et confirmés pour apparaître dans Spider-Man: pas de retour à la maison, il était donc difficile de dire s’il y aurait de la place pour que Smoove revienne dans le film. Dans une récente interview avec The Daily Zeitgeist, JB Smoove a parlé de son travail sur les adaptations de bandes dessinées, abordant son travail de voix off sur Harley Quinn tout en révélant qu’il a terminé son travail sur Spider-Man 3.

« Je ne sais pas combien de personnes l’ont fait, mais je suis à la fois dans les univers Marvel et DC. J’ai été dans Spider-Man: loin de chez soi et viens de faire le nouveau Homme araignée aussi et je suis Frank the Plant dans le Harley Quinn univers animé. «

Auparavant, Smoove a parlé de son retour potentiel au MCU dans une interview de 2019 avec ComicBook.com. À l’époque, l’acteur a déclaré qu’il voulait jouer dans un Power Man et Iron Fist projet pour Marvel Studios aux côtés de Martin Starr. Smoove a également précisé qu’il serait prêt à faire n’importe quoi avec Marvel s’ils lui donnaient un jour l’appel à revenir.

«J’adorerais voir Power Man et Iron Fist établis … S’ils m’appelaient, je serais certainement là», a déclaré Smoove à l’époque. « Je penserais que le travail que Martin Starr et moi avons fait dans ce domaine est remarquable et je pense que nous avons eu une excellente chimie devant la caméra. C’est un gars formidable et je pense que nous avons fait un travail incroyable et je pense que cela se perpétuerait à quoi que ce soit, tout plan particulier qu’ils ontHomme araignée et l’univers Marvel. Bon sang, peut-être qu’ils nous donneront les deux pouvoirs. Peut-être qu’il jouera à Iron Fist et que je jouerai à Power Man. «

Le retour de Smoove semble suggérer que Starr sera également présenté comme Roger Harrington dans Spider-Man: pas de retour à la maison. La suite verra le retour de Tom Holland en Peter Parker, Zendaya en MJ, Jacob Batalon en Ned Leeds et Marisa Tomei en tante May. Alfred Molina et Jamie Foxx apparaîtront en tant que Docteur Octopus et Electro, reprenant leurs rôles de remplaçant Homme araignée univers. On dit que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront comme des Spider-Men différents en raison d’un multivers.

Benedict Cumberbatch apparaîtra également en tant que Docteur Strange dans le film, ce qui est susceptible d’établir le scénario rumeur de vers d’araignée qui fait intervenir divers personnages d’univers alternatifs. De plus, Cumberbatch reprendra le rôle dans sa propre suite à venir, Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui co-stars WandaVision favori Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff. Ce film sortira le 25 mars 2022.

Spider-Man: pas de retour à la maison devrait sortir en salles le 17 décembre 2021. Ces informations proviennent du Daily Zeitgeist via ComicBook.com.

