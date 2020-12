Jay-Z publiera de nouveaux livres de Lil Uzi Vert, Meek Mill & More

Lil Uzi Vert, Yo Gotti, Meek Mill, Fat Joe et bien d’autres sont sur le point de sortir des livres grâce au partenariat de Jay-Z avec Random House.

Jay-Z continue de progresser dans le monde des affaires. Sa dernière entreprise est un partenariat entre Roc Nation et Random House, qui se concentrera sur l’édition de livres d’artistes signés dans l’équipe Roc Nation. Selon un communiqué de presse, la nouvelle entreprise d’édition s’appellera Roc Lit 101 et sera dirigée par Chris Jackson, éditeur et rédacteur en chef de One World, une société d’impression Random House. Les livres publiés devraient être «à l’intersection dynamique du divertissement et de la littérature qui défie les genres», et ils comprendront de nouvelles œuvres d’auteurs débutants, ainsi que des artistes bien lus.

Frederick M. Brown / L’entreprise commencera apparemment avec Jusqu’à la fin, un mémoire de la légende du baseball CC Sabathia. Le journaliste musical Danyel Smith publiera également son livre Briller via la plateforme, qui portera sur les femmes noires en musique. Plus intéressant encore pour les fans de livres écrits par des artistes, Meek Mill sortira avec un nouveau livre « sur la justice pénale et la survie ». Yo Gotti publiera également un mémoire, tout comme Fat Joe. Lil Uzi Vert est également répertorié sur la liste restreinte de livres à attendre dans le futur, car le rappeur écrira une histoire de fiction fantastique.

Tabatha Fireman / «Notre aspiration pour l’empreinte est de créer des livres qui s’inspirent du meilleur de la culture pop – ses conteurs, innovateurs et chroniqueurs littéraires les plus imaginatifs et les plus talentueux – pour créer des œuvres magnifiquement écrites et produites qui divertiront et captiveront les lecteurs, mais aussi éclaireront les critiques », a déclaré Chris Jackson à propos du lancement de Roc Lit 101. Nous vous tiendrons au courant des mises à jour ou des nouveaux livres de Roc Lit 101. Lequel êtes-vous le plus enthousiasmé? [via]