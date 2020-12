Jay Z peut vendre Tidal

JAY-Z a acheté TIDAL en 2015 pour 56 millions de dollars.

Bien que sa combinaison d’une qualité de streaming plus élevée et de paiements plus élevés aux artistes n’ait pas été un grand succès auprès du public, il se peut qu’elle rapporte encore de l’argent à Hov. En 2017, Sprint a payé 200 millions de dollars pour une participation de 33% dans le service de streaming.

Maintenant, Jay est en pourparlers avec Jack Dorsey pour vendre le patron de Twitter TIDAL. Dorsey serait intéressé à associer TIDAL à son autre société, le service de paiements financiers Square.

Jay et Dorsey sont amis depuis des années et rien n’indique qu’ils sont certains de conclure un accord.

Nous n’avons pas non plus d’idée de combien Dorsey serait prête à payer Hov pour TIDAL.