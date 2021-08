Jay Rayner fait exploser le restaurant pour avoir facturé 36 € pour une salade et 90 € pour une bouteille de vin de 12,75 €

Domaine Faiveley Bourgogne Pinot Noir Faiveley - Vin rouge - 2019 - Lot 12 bouteilles 75cl

Le Domaine Faiveley nous plonge au cœur des Côtes de Nuits en Bourgogne, avec un pinot noir structuré qui plait. De cuvée 2017, ce vin rouge a fait l'objet d'un contrôle méticuleux en termes de qualité. Elevé pendant plus d'un an en cuve et en fûts, ce pinot noir tient toutes ses promesses.Caractéristiques :Cépage : Pinot noir 100% Appellation : Bourgogne Millésime : 2017 Elevage : 12 à 14 mois, partiellement en cuve et en fûts Vendanges : manuelles Robe : rouge noir profond Nez : fruits rouges frais Bouche : texture riche, mûres, tanins fins et ronds, très structuré Température de service : 14°C et à ouvrir 1h avant Accords : Viandes blanches, grillades Potentiel de garde : 3 à 5 ans12 x Bourgogne Pinot Noir Faiveley - Vin rouge - 2019 - Bouteille de 75cl