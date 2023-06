Jay Johnston, acteur de la voix de Jimmy Pesto de Bob’s Burgers, arrêté pour sa participation à l’attaque du Capitole des États-Unis

L’acteur de télévision et comédien Jay Johnston a été arrêté en Californie pour des liens avec l’attaque du Capitole des États-Unis du 6 janvier qui a eu lieu en 2021. Selon le Hollywood Reporter, Johnston a été inculpé par le ministère de la Justice de Los Angeles ce mercredi. AP News rapporte que l’avocat de Johnston « n’a pas immédiatement répondu à un appel téléphonique et à un SMS demandant des commentaires ».





Jonston est surtout connu pour son travail sur M. Show avec Bob et David, où il est à la fois écrivain et acteur. Il est également connu pour jouer l’officier Jay McPherson sur Le programme Sarah Silverman ainsi que la voix de l’infâme Jimmy Pesto dans Les hamburgers de Bob. Johnston a également participé à la série culte Adult Swim, Morale d’Orel. Il a non seulement réalisé deux des épisodes, mais a également exprimé à la fois l’entraîneur Denielle Stopframe (avant que Scott Adsit ne reprenne le rôle) et l’intimidateur de l’école Joe Secondopinionson.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le FBI a interrogé trois « associés actuels ou anciens » de Johnston, qui l’ont tous identifié sur les photos fournies de l’attaque. L’une des personnes a fourni un SMS dans lequel Johnson lui-même a admis avoir été impliqué dans l’attaque. Dans le texte, Johnston décrit que l’événement a été mal étiqueté par les nouvelles ainsi que par ses expériences.

« Les nouvelles l’ont présenté comme une attaque. Ce n’était pas le cas. Je pensais que c’était devenu ça. C’était le bordel. J’ai été massé et gazé lacrymogène et je l’ai trouvé assez désagréable.

Le FBI a également découvert des enregistrements de United Airlines montrant que Johnston avait fait une réservation de vol aller-retour. L’acteur s’est envolé de son domicile de Los Angeles à Washington DC le 4 janvier, puis est revenu le 7 janvier.

Jay Johnson a été identifié après une publication en ligne

Bob Belcher et Jimmy Pesto de Bob’s Burgers

Le 4 mars 2021, le Twitter officiel du FBI a publié une déclaration demandant de l’aide pour identifier les différents attaquants. Les photos de Johnston faisaient partie des nombreuses personnes qui étaient, à l’époque, des personnes mystérieuses. Le tweet peut être consulté ci-dessous.

Johnston a rapidement été identifié par les masses en ligne, mais il n’a pas été officiellement confirmé. Mais l’équipage derrière Les hamburgers de Bob n’ont pas tardé à agir et ont par la suite renvoyé l’acteur de son rôle récurrent. L’absence du personnage a vite été remarquée par les fans. Jimmy Pesto était un rival et un antagoniste de Bob Belcher dès la première saison. Le personnage, qui possède une pizzeria en face de Bob’s Burgers, s’est délecté d’avoir toujours une longueur d’avance sur la famille Belcher et leur restaurant de hamburgers. Il était également le père de la source constante d’affection de Tina Belcher, Jimmy jr. Le fils fou de danse et ses deux petits frères Andy et Ollie font encore des apparitions régulières. La dernière apparition officielle de Jimmy Pesto dans la série remonte à la saison 11, ainsi que quelques apparitions (silencieuses) dans Le film Bob’s Burgers.