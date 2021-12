Jay et Silent Bob sortent l’équipement de Mooby’s pour souhaiter un joyeux Noël aux fans

Clerks III est peut-être encore dans plus de six mois, mais Kevin Smith et Jason Mewes ont sorti leurs personnages plus tôt pour un message de Noël.

Alors que les fans de Jay et Silent Bob attendent le retour du couple dans Commis III, les acteurs Jason Mewes et Kevin Smith ont offert un cadeau de Noël anticipé à leurs abonnés avec une publication Instagram souhaitant à tous leurs fans un très joyeux Noël de la part du View Askewniverse. Les personnages ont été créés à l’origine pour le film Commis en 1994, et se sont avérés si populaires qu’ils sont apparus dans d’autres films, y compris Mallrats, Dogme et leur propre film, Jay et Silent Bob contre-attaquent, ainsi qu’apparaître dans Commis II et le prochain Commis III. Avec le film dans la boîte et en route pour les écrans l’année prochaine, Mewes et Smith ne pouvaient évidemment pas laisser passer une occasion de sortir le duo tôt pour la saison des fêtes.

Debout dans le pull moche de Mooby et le maillot de hockey de Mooby, qui par coïncidence sont maintenant disponibles à l’achat auprès de Geeky Jerseys, la paire apparaît à l’extérieur de la fausse devanture de Quick Stop Groceries. Le personnage de Mooby présenté sur les vêtements est un personnage récurrent de Moose des films de Smith, et nous allons faire une prédiction assez audacieuse qu’il sera revu sous une forme ou une autre dans le prochain Commis III, ayant joué un rôle important dans l’épisode précédent lorsque les personnages de Randal et Dante se sont retrouvés à travailler au restaurant de restauration rapide Mooby’s. En tant que personnage créé pour faire la satire du consumérisme, il ne pouvait y avoir de chose plus ironique que de vendre des vêtements et de gagner de l’argent grâce à l’image du personnage.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune date fixée pour la sortie de Commis III, mais dans une récente interview avec Screen Rant, Smith a révélé la fenêtre légèrement plus serrée de la mi-2022 pour l’arrivée du film, tandis qu’une première bande-annonce devrait sortir au printemps. Il a dit:

« Cela ressemble à la mi 2022, si je devais prédire la bande-annonce, je prédirais mars ou avril. Là où nous en sommes en ce moment, nous cherchons la musique, nous avons un budget pour la musique [at a certain level] et maintenant [above that] musique. Il s’agit donc de faire des choix où vous vous dites : « D’accord, je peux raconter l’histoire sans ça, mais je ne peux pas raconter l’histoire sans ça. » Heureusement, je suis un cinéaste indépendant et j’ai l’habitude de faire pivoter ou de modifier les attentes depuis des années, donc ce n’est jamais un problème lorsque je me dis: « Si c’est ce que ça coûte, nous ne pouvons pas jouer avec eux et tout. » Nous le faisons donc maintenant. Quand ils feront la bande-annonce, j’imagine – et s’ils ne le faisaient pas, je serais choqué – ils présenteront les moments du film où Dante et Randal tournent essentiellement Clerks, mais ils tournent un film intitulé The Inconvénient. Mais cela ressemble énormément à un film que nous connaissons tous, jusque dans le noir et blanc. »

Alors que l’attente des fans du réalisateur et du Commis franchise, au moins avoir une idée approximative du moment où s’attendre au film leur donne un moment précis sur lequel se concentrer plutôt que de se retrouver avec le redoutable « l’année prochaine » à affronter.





