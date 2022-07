Jay Ellis et Nina Senicar se sont mariés lors d’un magnifique mariage toscan

Jay Ellis et Nina Senicar sont mari et femme.

L’acteur de « Top Gun: Maverick » et le mannequin ont dit « oui » le 9 juillet 2022, que le couple a partagé sur leurs Instagram lundi.

« 9 juillet 2022… Per semper 💙 », ont-ils sous-titré leur photo, qui montre la star de « Insecure », âgée de 40 ans, dans un smoking bordeaux Dolce & Gabbana personnalisé, tandis que la mariée est stupéfaite dans une robe de mariée bustier du même créateur. .

Par Vogue, Ellis et Senicar, 36 ans, ont commencé à se fréquenter en 2015 après s’être rencontrés dans un bar de Los Angeles. Ellis a proposé en janvier 2019 lors d’un voyage à Bali et ils ont immédiatement commencé à planifier leur mariage à destination. Après avoir cherché le lieu idéal, ils se sont mariés à la Villa Mangiacane à San Casciano en Toscane.

« Nous avons toujours su que nous voulions nous marier en Italie car y aller était le premier voyage que nous ayons fait ensemble », a déclaré Senicar au magazine, ajoutant qu’ils prévoyaient de se marier en 2020, mais ont été contraints d’annuler leur mariage plusieurs fois au milieu de la pandémie.

Le couple au gala amfAR Cannes 2021 à la Villa Eilenroc le 16 juillet 2021 au Cap d’Antibes, France. Dave Benett/amfAR / Dave Benett/Getty Images pour amfAR

Lorsque leur grand jour est enfin arrivé, les jeunes mariés ont pu inclure leur fille de presque 3 ans, Nora Grace, dans la célébration. Le petit « a volé la vedette » en tant que bouquetière.

De plus, les invités comprenaient d’anciens collègues « Insecure » d’Ellis comme Issa Rae, Yvonne Orji et Penny Prentice, ainsi que l’acteur « Top Gun » Glen Powell et les acteurs Anna Kendrick, Ego Nwodim et Nik Dodani, entre autres.

« J’ai juste l’impression que nous avons besoin de vacances après avoir organisé la fête de trois jours la plus folle de tous les temps », a déclaré Ellis. « Mais c’était incroyable. Après tout ce que tout le monde a traversé ces dernières années, réunir plus de 190 personnes pendant trois jours en Toscane et célébrer était surréaliste.

Senicar a ajouté: « Je suis toujours en train de tout traiter, mais je suis plus que ravi que tous nos amis se soient réunis pour célébrer notre amour. »