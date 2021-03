Jay Baruchel pourrait être amené à faire ceci est la fin 2 si cela venait à être

Comment entraîner son dragon La star Jay Baruchel a taquiné l’idée d’une suite à la comédie apocalyptique satirique C’est la fin, avec l’acteur disant qu’il aimerait revenir pour C’est la fin 2. Baruchel admet cependant que reconstituer le même casting pour une autre aventure serait une tâche extrêmement difficile.

« C’est un bon film. C’est un très bon film. Toujours, bien sûr, toujours. Mais nous rassembler tous, c’est comme baiser des chats. Ouais. Je suis vraiment fier de ce film et alors oui, je pourrais. probablement me convaincre d’en faire un autre si cela se produisait. «

Sorti en 2013, C’est la fin Caractéristiques Jay Baruchel aux côtés d’une distribution stellaire de grands acteurs de la comédie moderne, notamment Seth Rogen, James Franco, Craig Robinson, Jay Baruchel, Jonah Hill et Danny McBride, chacun jouant une version exagérée d’eux-mêmes.

Écrit, réalisé et produit par Seth Rogen et Evan Goldberg lors de leurs débuts en tant que réalisateur, ainsi que l’adaptation du long métrage du court métrage Jay and Seth Versus the Apocalypse, qui a également été écrit par Rogen et Goldberg, C’est la fin commence à Hollywood lorsque l’acteur James Franco organise une fête avec une flopée de copains célèbres. Parmi les personnes présentes, il y a ses copains Jonah Hill, Seth Rogen, Jay Baruchel, Danny McBride et Craig Robinson.

Soudain, une apocalypse aux proportions bibliques éclate, provoquant un carnage incalculable parmi l’élite de Tinseltown et piégeant le parti de Franco chez lui. Alors que le monde qu’ils connaissaient se désintègre à l’extérieur, la fièvre des cabanes et la diminution des approvisionnements menacent de déchirer les six amis. Avec le casting principal, le film présente également toutes sortes de camées de célébrités, avec Michael Cera, Rihanna, Paul Rudd, Mindy Kaling, Channing Tatum et Emma Watson faisant tous des apparitions.

Le film a été à la fois un succès critique et commercial, recevant des critiques positives de la part des critiques, qui ont fait l’éloge des performances autodérivantes et des rires authentiques, le film atteignant 126 millions de dollars au box-office. Nul doute qu’un tel succès a amené le studio à s’interroger sur C’est la fin 2 depuis, mais Baruchel a tout à fait raison de dire que réunir à nouveau tous les acteurs serait un véritable casse-tête de planification, un facteur qui pourrait bien empêcher le projet de se concrétiser.

Il y a aussi la question de la fin de C’est la fin« [the] première chose à laquelle je pense tous les jours, dernière chose à laquelle je pense quand je vais me coucher. « Avec l’histoire se terminant sur une note aussi optimiste et concluante, on se demande comment Rogen et Goldberg continueraient les aventures de Jay et Seth dans l’au-delà, mais si quelqu’un peut penser à quelque chose. Ce sont eux. Peut-être que Danny McBride, qui devient essentiellement le Diable sur Terre, pourrait déclarer la guerre au ciel et c’est à Jay, Seth et Craig de l’arrêter. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Us Magazine.

