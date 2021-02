Jay Baruchel compare la Justice League de George Miller: Mortel à un rêve fou de fièvre

L’une des plus grandes opportunités manquées dans le domaine des films de bandes dessinées doit être Justice League: Mortal, le film d’ensemble de DC Comics sur la plus grande équipe de super-héros au monde, qui Mad Max: Fury Road le réalisateur George Miller devait diriger à un moment donné. Le film avait déjà aligné un casting ambitieux, qui comprenait Jay Baruchel dans le rôle du méchant Maxwell Lord.

Tandis que Justice League: Mortel n’a pas fini par se faire, le personnage de Lord a fait ses débuts au cinéma dans les années 2020 Wonder Woman 1984, joué par Pedro Pascal. Dans une récente interview avec Variety, Jay Baruchel On a demandé à quel point sa version de Lord aurait été différente de celle de Pascal. Baruchel a admis qu’il n’avait pas vu Wonder Woman 1984 encore, mais a poursuivi en décrivant le film que Miller aurait fait en des termes profondément émouvants.

« Je n’ai pas vu [Wonder Woman 1984]. Je connais le personnage, donc je ne peux pas parler de ce qu’ils ont fait par rapport à ce que nous allions faire. Je peux parler du putain de rêve de fièvre qui aurait été Justice League: Mortal de George Miller. Je viens de passer dix minutes à parler de la comédie, mais mon séjour en Australie avec lui est tout ce que j’adore dans ce métier. Il l’a traité comme une pièce de théâtre. Nous l’avons travaillé. Nous avons eu un dramaturge complet sur le plateau et avons fait de la merde de la technique Meisner super, super sérieuse et déchiré et déballé le script juste pour le bien de lui-même. «

On dirait que Miller ne plaisantait pas quand il s’agissait de faire Justice League: Mortel. Le projet a été conçu en 2007. À l’époque, Batman était joué par Christian Bale, et Brandon Routh avait joué Superman.

Mais Warner avait l’intention Mortel pour être une toute nouvelle franchise, et avait jeté un nouvel ensemble d’acteurs, y compris DJ Cotrona dans Superman, Armie Hammer dans Batman, Megan Gale dans Wonder Woman, Teresa Palmer dans Talia al Ghul, artiste hip hop et rappeur Common comme John Stewart, la lanterne verte et Adam Brody dans le rôle du flash / Barry Allen. Selon Baruchel, le film n’aurait eu aucun mal à montrer le côté sauvage de DC Comics.

«C’était de l’art pour l’art. George est l’un des cinéastes les plus importants de tous les temps et une des raisons pour lesquelles je voulais devenir réalisateur était [Mad Max:] Guerrier de la route. Je n’ai aucune idée de ce qu’ils ont fait dans le nouveau, mais dans le nôtre, nous avons eu une psychokinésie et du sang qui sortait de mes conduits lacrymaux et tout un tas de merde folle et cool qui aurait été une explosion à faire. Nous peignions avec des couleurs d’opéra assez vives. «

Malheureusement, le projet ambitieux a été pris dans des problèmes de production après que le projet initial de filmer le film en Australie avec d’énormes réductions d’impôts ait été saboté. Le succès de Christopher Nolan’s Le Chevalier Noir les films ont également incité Warner à se méfier du lancement d’une nouvelle franchise avec un Batman différent. Après que le projet ait été repoussé, Miller a finalement quitté le film et a commencé à travailler sur Route de la fureur au lieu. Et le monde a dû attendre 2017 pour un live-action Ligue de justice film. Cette nouvelle provient de Variety.

