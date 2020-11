Jax Taylor révèle que Brittany Cartwright enceinte était horriblement malade tous les jours

Le voyage de grossesse de Brittany Cartwright n’a pas été facile, son mari Jax Taylor de Règles de Vanderpump récemment partagé.

Brittany Cartwright, Jax Taylor | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU

Taylor et Cartwright ont récemment rejoint le baby-boom de Vanderpump et ont annoncé qu’ils attendaient eux aussi un bébé. Cependant, Taylor a déclaré que Cartwright avait eu des premiers mois difficiles, ce qui lui faisait espérer que leur fils ne finirait pas par être un enfant unique. Taylor et son amie Katie Maloney-Schwartz ont discuté de l’imminence de la parentalité et de la maladie de Cartwright pendant les premiers mois.

« De toute évidence, pour elle, c’est une chose très réelle parce qu’elle a eu, vous savez, beaucoup de nausées matinales, même si ce n’est que des nausées », a déclaré Maloney-Schwartz sur son cher média Tu vas m’aimer Podcast.

«Oui, j’ai de la sympathie, des douleurs», admit Taylor. «Je me lève au moins trois ou quatre fois maintenant pour aller aux toilettes. Comme si elle se lèverait et ensuite je partirai. Elle se lèvera. Et puis j’irai. Genre, c’est fou. Je ne me suis jamais réveillé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. » Mais maintenant, c’est «trois fois, au moins trois, généralement environ deux, mais au moins trois».

Jax Taylor dit que Brittany Cartwright a eu une grossesse plus difficile

Taylor semblait vraiment inquiète de la maladie de Cartwright pendant les premiers mois de sa grossesse. « Je me sens tellement mal pour elle parce qu’elle, Brittany a une grossesse un peu plus rude que certaines personnes », a-t-il déclaré.

«Je veux dire, chaque femme est différente, mais elle est littéralement vomie chaque jour», a-t-il poursuivi. «Et elle vomit constamment, mais vous savez, les médecins pensent que c’est normal. C’est un bébé en bonne santé. Maloney-Schwartz a noté qu’une fois que Cartwright est entrée dans la semaine 16 de sa grossesse, elle a commencé à se sentir mieux. «Elle était malade tous les jours, horriblement», se souvient-elle. « Et puis comme juste au début de la 16e semaine, c’est comme du jour au lendemain, tout a changé. »

CONNEXES: « Règles de Vanderpump »: Ariana Madix a perdu 4000 abonnés Instagram parce qu’elle a publié un article sur le vote

«Je lui ai demandé, je me suis dit, est-ce que ça va, je veux dire, vous avez eu une course difficile», a déclaré Taylor. «Je vous ai envoyé un texto ce matin. Je me dis, est-ce que ça va vous donner envie d’en avoir un autre? Et elle est comme, non, pas encore. Je vais toujours le faire, mais j’ai entendu dire que certaines grossesses difficiles font en sorte que les mamans ne veulent plus en avoir une autre après cela parce qu’elles ne veulent plus vivre cela.

Brittany Cartwright a regardé du bon côté

Bien qu’elle fût horriblement malade, Cartwright restait toujours aussi ensoleillée et optimiste que jamais. «Je veux dire, j’ai, vous savez, j’ai vomi quand j’ai eu la gueule de bois, mais je ne peux pas imaginer vomir pendant des mois», dit-il. «Je ne peux tout simplement pas imaginer que les femmes aient des difficultés, vous savez, elles le font vraiment. Elle est comme, eh bien, je n’ai plus mes règles, mais je vomis tous les jours.

«Je veux dire que oui, c’est soit être enceinte, soit avoir littéralement des crampes et des saignements pendant une semaine», a déclaré Maloney-Schwartz. «Comme ça craint pourquoi ne peut pas aimer, il n’y a rien que les gars ont. Genre, pourquoi est-ce ainsi?

CONNEXES: Captain Lee de « sous le pont » et Jax Taylor de « Vanderpump Rules » Bond Over Baby News

Taylor réitère qu’il a beaucoup d’empathie pour sa femme. « Ouais. Moi, tu sais, plus je vois Brittany traverser ce qu’elle vit, j’ai comme, j’ai de sérieuses douleurs de sympathie pour elle », dit-il.

Le bébé de Cartwright est attendu en avril 2021 et le couple a déclaré qu’il allait avoir un garçon.