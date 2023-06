Javier Ibarreche est lynché dans les réseaux pour Spiderman : Across the Spider-Verse

Cinéma

Beaucoup de ceux qui ont déjà vu le nouveau film Spiderman n’ont eu aucune pitié pour Javier Ibarreche et ici, on vous montre ce qu’ils ont dit de lui sur les réseaux sociaux.



© @MarvelLatino / @ibarrechejavierJavier Ibarreche est déjà considéré comme un ennemi de Spiderman, du moins par certains fans du nouveau film.

Enregistrer Spiderman: à travers le Spider-Verse réussit après sa première cette semaine, cependant, tout ne s’est pas bien passé depuis dans les réseaux sociaux, ils ont pratiquement lynché Javier Ibarreche pour sa participation à la bande et là, on vous raconte toute la polémique et on vous dit qui est ce tiktoker.

Javier Ibarreche est lynché dans les réseaux par Spiderman : Across the Spider-Verse

Les fans qui voulaient voir Spiderman : Across the Spider-Verse ont eu une très mauvaise expérience, d’après ce qu’ils ont eux-mêmes exprimé après avoir souligné que le doublage que le tiktoker Javier Ibarreche a fait était « déplorable » et que même « il n’en avait pas envie ».

En fait, l’influenceur lui-même avait mis en ligne une vidéo avant la première de la bande disant qu’il ne fallait pas tenir pour acquis que le résultat d’amener des startalents à faire du doublage allait être mauvais, et que les gens devraient juger le travail après avoir vu le film qui s’est déjà produit, et Les critiques ont détruit le travail de ces influenceurs, mais surtout celui de Javier.

Avec des commentaires comme « ne va pas trop loin, salaud, essaie », « J’aime beaucoup Javier Ibarreche et tout mais son doublage dans Spiderman est déplorable», ou « Celui qui m’a gâché le film, c’est Javier Ibarreche, quelle façon de ruiner un personnage », ceux qui ont vu le film ont déjà donné leur verdict et ont tout bonnement lynché l’influenceur pour sa participation au film.

Qui est Javier Ibarreche ?

Javier Ibarreche est un tiktoker, un artiste de stand-up et maintenant un doubleur qui est devenu célèbre pendant la pandémie en téléchargeant ses critiques des films qu’il a regardés mais contrairement à ce que font la plupart des critiques de cinéma, cet influenceur a mis l’accent sur ce qu’il aimait dans les films ou les séries qu’il examinait.

Dans son compte TikTok, il compte plus de 10 millions de followers et ses vidéos ont ajouté plus de 500 millions de likes.ce qui a fait de lui l’une des figures les plus importantes de TikTok au Mexique, ce qui lui a donné l’opportunité de doubler le personnage de La Mancha, qui a un rôle important dans Spiderman : Across the Spier-Verse.

Et sa performance a été la plus battue par ceux qui ont déjà vu le filmil ne reste donc plus qu’à se poser une question importante : si vous avez déjà vu le film, qu’avez-vous pensé de la performance de Javier Ibarreche ?

