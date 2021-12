Javier Bardem fait l’éloge du chant de Halle Bailey dans la petite sirène

Nous avons une bonne attente jusqu’à ce que nous voyions Halle Bailey nager dans les théâtres en tant qu’Ariel dans la réimagination en direct de Disney de La petite Sirène, mais la star Javier Bardem a déjà fait l’éloge du jeune rôle principal, affirmant qu’il est intimidant de jouer aux côtés de l’actrice principalement grâce à ses talents vocaux époustouflants. Même si le tournage s’est terminé sur le film, le film final ne sortira dans les cinémas qu’en 2023, mais comme vous vous en doutez, toute personne apparaissant dans le film se verra poser des questions à ce sujet dans chaque interview d’ici là, avec les commentaires de Bardem à venir par exemple.

En discutant de son nouveau film Être les Ricardos, le film biographique sur J’aime lucy star Lucille Ball, Javier Bardem a révélé à ET que jouer le roi Triton aux côtés d’Ariel de Bailey est une tâche ardue. Il expliqua, « [When you’re] près de Halle, c’est impossible de chanter… Elle réchauffait sa voix près de moi, et j’étais genre ‘Qu’est-ce que c’était ?’ Elle dit : ‘Oh, j’étais juste en train de m’échauffer… Cela me prendrait cinq ans pour faire ça !’

Bien que Bardem n’ait pas révélé combien il chantait dans le film, il est probable que le temps d’écran de Triton aura été étendu par rapport au film d’animation original de 1989, et avec le compositeur original Alan Menken de retour pour rejoindre Lin-Manuel Miranda dans En écrivant une série de nouvelles chansons, il est fort probable que l’une de ces chansons verra Ariel et son père partager une mélodie.





Le casting de la nouvelle version de La petite Sirène ne manque certainement pas de talent car avec Bailey et Bardem, d’autres stars incluent Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula la sorcière des mers, Awkwafina dans Scuttle, Jacob Tremblay dans Flounder et Daveed Diggs au chant de Sebastian le crabe. Le script du film est de David Magee, sous la direction de Rob Marshall.

Halle Bailey a partagé l’une des premières images d’elle en tant qu’Ariel lors du tournage du film en juillet, lorsqu’elle a exprimé son enthousiasme et sa gratitude pour l’opportunité qui lui avait été donnée. Dans un post Instagram, elle a écrit ceci.

« … et juste comme ça… c’est un enveloppement. Après avoir auditionné pour ce film quand j’avais 18 ans, j’étais sur le point d’avoir 19 ans, jusqu’à maintenant terminer le tournage à travers une pandémie quand j’ai eu 21 ans. ..cela a été l’expérience la plus difficile d’être loin de tout et de tout le monde que j’aie jamais connu, de ressentir le doute/la solitude, mais aussi de ressentir une telle liberté et persévérance alors que j’ai atteint la fin. cette expérience m’a rendu tellement plus fort que je ne l’aurais jamais pensé. »

« Je suis tellement reconnaissant d’avoir des gens aussi adorables et talentueux dans le casting comme @jonahhauerking qui sera mon ami pour des vies infinies, @jacobtremblay dont je suis si fier et des légendes comme @bardemantarctic @melissamccarthy @awkwafina @daveeddiggs qui sont maîtres de leur métier mais sont si accueillants et ouverts au petit vieux moi.. ainsi qu’au reste de la belle distribution et de l’équipe. beaucoup d’amour (plus de sueur de sang et de larmes) lol merci la sardaigne pour une fin merveilleuse !!!”

Le conte de fées en direct de Disney La Petite Sirène arrivera dans les salles en mai 2023.





