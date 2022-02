Javier Bardem dit que ET était son béguin pour les célébrités d’enfance

L’acteur acclamé Javier Bardem pourrait bien être le plus grand HE fan de nous tous. Bardem, dont les rôles récents incluent Aaron Sorkin Être les Ricardo et Denis Villeneuve Dune, a récemment été interviewé par Vogue. On lui a demandé de nommer son béguin pour le cinéma d’enfance, et pour Bardem, la réponse à cette question est un certain personnage fictif d’un film de Steven Spielberg avec un penchant pour Reese’s Pieces. Comme le dit Bardem :

« HE. Je me souviens du jour où j’ai vu le film trois fois de suite. Je me souviens quand j’ai rencontré Steven Spielberg. C’est un homme tellement merveilleux. Quel artiste.

Tous les fans n’iraient peut-être pas jusqu’à qualifier ET de « béguin » pour les célébrités, mais Bardem est en bonne compagnie en tant que grand fan du film. Sorti en 1982, le classique de Spielberg était un blockbuster instantané lors de sa première sortie en salles, dépassant à l’époque Guerres des étoiles pour devenir le film le plus rentable de tous les temps. La réception critique était encore meilleure avec la plupart des cinéphiles considérant ET l’extra-terrestre figurer parmi les plus grands films jamais réalisés.

Al Pacino est aussi quelqu’un que Javier Bardem admire beaucoup





Javier Bardem a également abordé ses autres influences dans la vie tout en parlant avec Vogue. On lui a demandé de nommer son icône préférée d’Hollywood, et la première personne à laquelle il a pensé était sa mère, Pilar Bardem. Pilar était une actrice espagnole qui a remporté un prix Goya en 1996 pour son rôle dans Personne ne parlera de nous quand nous serons morts. Elle est décédée en juillet 2021. Au-delà de sa mère, Bardem nomme également Al Pacino comme quelqu’un à Hollywood qu’il admire.

« Ma maman. Elle n’est pas d’Hollywood mais elle appartient au domaine de l’industrie. Al Pacino, c’est un être humain tellement merveilleux ; chaque fois que je le vois, je tremble comme un adolescent.

Bardem a été ouvert dans le passé sur son appréciation pour Pacino. Curieusement, Pacino a même une fois remplacé Bardem dans un film, alors que Bardem devait jouer un rôle dans le film d’animation. Moi, Moche et Méchant 2 avant d’abandonner avec Pacino prenant le relais. Tout allait bien pour Bardem, qui considère Pacino comme un « Dieu ». Bardem a dit la même chose en 2010 lorsque Pacino a rendu une visite surprise à l’acteur après une première soirée pour le film Biutilful.





« J’ai vu Dieu aujourd’hui », a déclaré Bardem, selon le New York Times. « J’ai vu Dieu et Dieu m’a parlé, et je suis en fait étonné par sa grâce… Je suis – je suis désolé, je suis tellement nerveux – il est sorti de nulle part, comme salut, comment vas-tu ? C’est plus que vous ne pouvez l’imaginer ! Quelle est ta personne, quelle est ta personne que tu admires tant, pour toutes les choses qu’il ou elle t’a donné indirectement par son travail ou son inspiration ?

À partir de ET l’extra-terrestre à sa mère primée Pilar et à l’acteur légendaire Al Pacino, Bardem a certainement choisi d’excellentes idoles. Pour en savoir plus sur Bardem, vous pouvez le voir dans le rôle de Desi Arnaz aux côtés de Nicole Kidman dans le rôle de Lucille Ball dans Être les Ricardo, maintenant en streaming sur Prime Video. Il devrait également apparaître dans les prochains films musicaux Lyle, Lyle, Crocodile et La petite Sirène.









