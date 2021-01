Javicia Leslie révèle ce que c’est que de conduire la Batmobile dans «  Batwoman  »

Le nouveau protagoniste de ‘Batwoman’, Javicia leslie, a décrit son expérience de la gestion des Batmobile dans la Deuxième Saison du spectacle.

La Première saison de ‘Batwoman’ réservé l’apparence de nombreux jouets préférés de la super-héroïne, étant le Batmobile l’un d’eux. Au lieu de cela, le protagoniste de la Première saison, Ruby Rose il conduisait une moto.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ce que vous devez savoir sur la saison 2 de ‘Batwoman’

Tout cela a changé quand ‘Batwoman’ a commencé à rouler son Deuxième Saison. Bientôt, les premières images de l’ensemble ont commencé à émerger, révélant l’arrivée du Batmobile à la série. Maintenant, dans une nouvelle interview, Javicia leslie a parlé de ce que signifiait conduire le Batmobile.

«Ces voitures sont très puissantes. Même avant de les conduire, vous ressentez simplement l’énergie et la façon dont notre équipe les a conçus … chaque pièce est épique, les écrans et la façon dont vous pouvez appuyer sur un bouton et un missile sort, ou vous appuyez sur un autre et vous allez plus vite ou plus. type de couche de protection de la voiture ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Batwoman: Quelle a été la partie la plus difficile du remplacement de Kate Kane?

« C’est ce que j’ai vu quand j’ai grandi, quand j’ai vu ‘Homme chauve-souris’ … La voiture passe de la voiture à la moto… alors pouvoir faire partie de tout ce qui est super amusant et épique… c’est génial que les jeunes enfants puissent voir Batwoman dans le Batmobilecar il n’a pas été utilisé dans le Première saison« Il ajouta Leslie.

La Deuxième Saison de ‘Batwoman’ a eu sa première dernière 17 janvier à travers de Le CW.