« J’avais très peur de la caméra, je ne suis pas acteur » : Atlantis

Son nom et son masque ont immédiatement plu aux fans en 1983, l’année de ses débuts professionnels. Par la suite, météoriquement, son style l’a élevé au rang de célébrité. La marque de fabrique de sa personnalité luchistique est « La Atlantis », une touche aiguë qui blesse la colonne des rivaux et force une reddition rapide. En l’appliquant, il a remporté des skins légendaires comme Kung Fu, Black Hand et Villain III.

Une décennie après ses débuts, Atlantis est devenu un aimant au box-office pour les arènes du Mexique et du Coliseo. Les enfants étaient son passe-temps principal. Cela a également eu un impact sur les foyers qui ont commencé à suivre la lutte à la télévision au début des années 90, un fait qui a conduit à une augmentation des cotes d’écoute pour Televisa, société chargée de transmettre les fonctions.

La popularité d’Atlantis a atteint le cinéma avec Octogone et Atlantide : Vengeance en 1993. Televicine, l’appendice cinématographique de Televisa, a voulu profiter du succès des deux gladiateurs en les emmenant sur grand écran avec un film dont l’histoire les mettait en justiciers pour démanteler un gang de trafiquants d’armes. C’était un succès ! Il est resté sur le panneau d’affichage pendant quatre mois enregistrant des salles pleines.

30 ans après sa première, nous avons parlé avec Atlantis, un combattant actif qui commentaires à Spoiler ce que ce film signifiait et quelles ont été les expériences vécues en le faisant.

Entretien avec l’Atlantide

Cela fait 30 ans qu’il est sorti Octagón et Atlantis : Le match revanche. Comment avez-vous été invité à faire ce film et pourquoi avez-vous décidé de le faire ?

Mon image avait beaucoup de reconnaissance à l’époque. Televicine, par l’intermédiaire du réalisateur Fernando Pérez Gavilán, a approché le World Wrestling Council (CMLL) et s’est entretenu avec le président de l’époque, M. Paco Alonso. Comme il y avait beaucoup de fureur avec la lutte parce qu’elle était télévisée, ils ont signé un accord pour cinq films.

Quand ils me disent que je vais jouer dans l’un d’eux, la première chose que je leur dis, c’est que je ne suis pas acteur, que j’avais très peur de jouer. M. Paco Alonso m’a rencontré avec les producteurs et ils m’ont dit que tout allait bien, que ce qui les intéressait, c’était mon personnage. Je me souviens des mots suivants : « Regardez Atlantis, le meilleur acteur est celui qui remplit les salles. Ne t’inquiète pas, on va te mettre à l’abri avec de bons acteurs ».

Je suis très reconnaissant du soutien de Manuel Ojeda, un grand acteur, et de Salvador Sánchez, un autre grand acteur. Le réalisateur Fernando Pérez Gavilán et Alberto Pedret m’ont aussi donné un coup de main. J’ai eu du mal à apprendre les dialogues, mais tout le monde m’a aidé à bien le faire. Je suis tombé amoureux du cinéma. Tout le monde m’a traité à merveille.

C’était tout un événement, un box-office à succès. Il y avait d’énormes files d’attente dans les rues.

Rappelons qu’à cette époque deux films de lutte étaient sortis auparavant : celui sur le vampire canadien (Vampire : Guerrier de la nuit) et une autre avec Flying and Mysterious (combattants vedettes). Ils n’ont duré que deux semaines sur le panneau d’affichage. Trois mois plus tard, notre film est sorti et j’avais peur, je pensais que nous allions échouer. Et non! Nous durons 14 semaines sur les panneaux d’affichage.

Il y avait des dimanches où le film était projeté en six représentations consécutives, de 10 heures du matin à 20 heures du soir. Ce fut un succès national. Je suis allé me ​​voir au cinéma et j’ai aimé ce que j’ai vu. Octagón et moi avions l’habitude d’aller au théâtre pour signer des autographes. Je vous dis qu’il y avait des cinémas où deux mille à trois mille personnes se rassemblaient dans la rue pour nous attendre.

Malheureusement, les cinq films convenus n’ont pas pu être réalisés car les compagnies de lutte étaient divisées. Puis j’ai fait deux videohomes : l’atlantide à la rescousse Oui Une aventure magique avec Atlantis. Il n’y avait plus de projets pour le cinéma car ils n’atteignaient pas le prix, ils voulaient me payer très peu. Ils m’ont aussi appelé pour participer à des séries en échange de publicité, mais je n’ai pas besoin de ça, j’ai une image reconnue depuis de nombreuses années.

Vous avez commenté que lorsque vous avez fait vos débuts en tant que combattant, vous aviez très peur du public. Être devant une caméra fait-il peur ?

J’ai plus peur des caméras et du public qu’autre chose. Quand j’ai entendu « caméra, action », c’était quelque chose de très… Ce n’était pas mon monde, eh bien. J’ai beaucoup de respect pour les acteurs pour ce qu’ils font. Oui, j’avais peur des caméras. A cette époque j’étais encore jeune et ils m’intimidaient beaucoup, c’étaient des monstres. Il vous impose d’être devant un tel appareil.

Comment était l’expérience d’aller au cinéma en tant que personne ordinaire pour se voir sur grand écran ?

Je n’y suis pas allé qu’une seule fois, j’y suis allé 10 fois ! C’était quelque chose d’impressionnant. Enfant, j’allais avec mon père voir les films d’El Santo et c’était quelque chose de très différent d’aller au cinéma pour voir Atlantis, c’est-à-dire moi !

La première fois que j’ai vu le film, j’ai eu honte, je ne voulais pas me voir. Mais j’y ai pris goût, je suis tombé amoureux de ce que je voyais à l’écran. Je suis allé dans différents cinémas du pays. Dans l’état où je devais me battre, j’allais voir le film. En province, j’ai dû voir des cinémas pleins. Comme je voulais savoir comment se portait le marché et quelle était la réaction des gens, je suis allé dans les théâtres de Quintana Roo, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey. Dans tous ces endroits, j’ai pu voir des salles pleines. C’était une chose merveilleuse pour moi. Je ne pouvais pas y croire.

Comment s’est passé le tournage ? Tu as combattu dans diverses arènes, à quelle heure es-tu allé sur les plateaux ?

Elle n’a pas dormi. Je travaillais tous les jours, je ne dormais pas. Si je combattais à Veracruz, par exemple, la production m’enverrait une voiture et un chauffeur pour voyager immédiatement pour terminer le spectacle nocturne. Je devais être à six heures du matin sur le plateau. À ce moment-là, c’était mon appel et nous devions profiter de la journée car à deux heures de l’après-midi, je m’envolais pour Monterrey pour me présenter pour y combattre.

Je n’ai pratiquement pas dormi. Je me suis endormi un petit moment dans des voitures, des camions, des avions et des vestiaires. Dans les hôtels où je logeais, je n’avais pas le temps de dormir car je devais prendre une douche pour aller d’un endroit à l’autre. C’était beaucoup de travail.

Contrairement aux films d’El Santo que vous alliez voir avec votre père, Atlantis ne s’occupait pas de momies et de martiens, mais du crime organisé.

C’est comme ca. J’ai dû faire des films sur des combattants avec d’autres types de thèmes, différents de ceux que l’on voyait enfants. C’était une autre époque, les histoires étaient différentes. J’ai eu envie de faire plus de films de ce type, malheureusement ce n’était pas possible.

