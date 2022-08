« J’avais honte, j’avais peur qu’ils se moquent de moi »: Ana Cristina Ordóñez, actrice de Night of Fire

Ana Cristina vit un rêve. C’est ainsi qu’elle l’exprime en raison du succès qu’elle a eu Nuit de feu et qui, par conséquent, a apporté une vie joyeuse inattendue à sa personne. Elle a fait le film dans son enfance et voit maintenant les fruits de son travail entrer dans l’adolescence, pour ce qu’elle dit, elle est plus consciente de ce que cela signifiait d’avoir joué Ana dans son enfance.

Excitée, elle décrit comment son voyage en Espagne a été d’être présente aux Platinum Awards durant le mois de mai. Elle garde encore précieusement dans sa peau l’émotion de monter dans un avion et visiter un pays qui n’était pas dans vos plans rencontrer dès le plus jeune âge.

Il a aussi plus de notions de l’histoire qui est racontée dans Nuit de feu. Essayez de comprendre pourquoi ces choses arrivent, ce qui arrive au pays avec la violence contre les femmes. C’est pourquoi elle apprécie d’être entourée de personnes qui inspirent l’amour, le respect et la solidarité avec les autres.

À 12 ans, il est en deuxième année du secondaire. et veut continuer ses études, mais sans écarter son intérêt à continuer sur la voie du théâtre, surtout pour la motivation que représente pour elle le fait d’être nominée pour l’Ariel en tant que meilleure actrice.

Heureuse et attentionnée, elle a accepté l’interview de Spoiler pour parler de ce qu’a été sa vie après l’apparition de Nuit de feu à ta façon.

Entretien avec Ana Cristina Ordóñez, nominée pour l’Ariel de la meilleure actrice pour Nuit de feu

Comment ça va à l’école? Quelle classe étudies-tu en ce moment ?

Je viens d’entrer en deuxième année. Je sens que je vais bien.

Y a-t-il un sujet que vous n’aimez pas ?

Celui que je n’aime pas, c’est l’Histoire et je ne sais pas pourquoi. Je n’aime pas ça.

Ana, avez-vous entendu dire que vous avez été nominée pour un Ariel de la meilleure actrice ?

Oui, nous l’avons découvert peu de temps après l’avoir annoncé.

Comment avez-vous pris la nouvelle ?

J’étais très émue parce que je n’aurais jamais imaginé que je serais nominée pour quelque chose, sauf pour la meilleure actrice. Nuit de feu C’est mon premier projet en tant qu’actrice et je n’aurais jamais pensé que mon premier film en arriverait là. Cela a vraiment été une surprise.

Racontez-moi comment ce projet vous est venu.

Tout cela venait de l’école. Un jour, nos professeurs sont arrivés en nous disant que des gens venaient nous faire un casting. Certaines mamans ne voulaient pas et d’autres oui. Heureusement, ils m’ont donné la permission.

Ce n’était pas si difficile. Ils nous ont posé des questions sur nos vies, comme si je savais monter à cheval. C’était avec toutes les filles que nous voulions caster. Puis ils sont partis et nous ont dit qu’ils allaient nous faire savoir qui allait rester ou ce qui allait nous arriver.

Une semaine s’est écoulée quand ils ont appelé mon père pour lui dire que je devais passer un entretien dans un endroit près de chez moi. Alors nous sommes allés. Là, ils nous ont posé quasiment les mêmes questions qu’au casting. Après cela, nous avons passé trois jours à Querétaro, puis une semaine.

Dès qu’on m’a dit que j’avais été sélectionné pour jouer, je suis resté un mois pour m’entraîner. Quand j’étais prêt et préparé, nous sommes allés enregistrer dans la Sierra Gorda de Querétaro.

À quel moment la réalisatrice Tatiana Huezo vous a-t-elle dit de quoi parlait votre personnage ?

Tout d’abord, ils ne nous ont pas donné de scénario. Quand nous sommes allés nous entraîner pendant un mois à Querétaro, les gens qui nous préparaient et nous entraînaient nous ont demandé ce que nous ferions si ceci ou cela nous arrivait, ou comment nous réagirions à telle ou telle situation, qui finalement est ce que s’est passé dans nos scènes.

Nous avons mis ces situations dans nos têtes, puis nous les avons mises en scène. Au moment où Tatiana m’a dit qu’elle avait été sélectionnée pour un rôle, je me suis trop excité, alors je me suis laissé guider dans chaque enregistrement pour que ce qui arrive à mon personnage dans le film lui arrive.

Quel âge aviez-vous quand vous l’avez réalisé ?

Neuf ans.

Comment vous êtes-vous senti devant la caméra ? Cela vous a-t-il dérangé ou cela a-t-il été facile pour vous ?

J’étais très gêné au début, surtout dans les endroits où il y avait beaucoup de monde. Les premiers jours, par exemple, ça m’a beaucoup fait peur. Mais comme nous enregistrions depuis des semaines, je perdais la peur que cela me donnait. Dès que la peur m’a quitté, j’ai senti que tout était plus facile pour moi, je pouvais être plus calme. C’est une question de gagner en confiance.

Avez-vous déjà vu le film ?

Ouais je sais. La première fois que je l’ai vue, c’était à Querétaro. Nous sommes allés la voir là-bas. Puis je l’ai revue à la première à Mexico.

Quelle impression cela vous a-t-il fait de vous voir à l’écran ?

Cela m’a rendu heureux. Avant de la voir, j’avais peur. Ensuite, j’ai eu honte de me voir parce que j’avais peur que les gens se moquent de moi. Quand ça s’est terminé, j’étais content parce que je n’aurais jamais imaginé que ce serait sur un écran. J’ai ressenti beaucoup de choses belles et laides parce que c’est très impressionnant.

Il y a une scène très forte, c’est quand ils te coupent les cheveux. Comment était cette scène pour vous ?

Oui, c’était très fort. Au début, quand ils m’ont dit que j’allais l’enregistrer, je voulais qu’ils me coupent les cheveux. Mais dès que la scène a été tournée, j’ai été submergé par le sentiment qu’ils allaient le couper si petit et j’ai commencé à pleurer. Ça m’a aussi fait peur parce que je pensais que ça allait rester comme ça.

Cela m’a rendu triste qu’ils me coupent les cheveux parce que je pensais qu’ils ne repousseraient plus comme avant. Cela m’a fait très peur.

Concernant le thème qu’aborde le film, que pensez-vous de ce qui arrive malheureusement à beaucoup de filles dans ce pays ?

Je connaissais ces problèmes, mais je n’aurais jamais pensé que c’était quelque chose d’aussi gros et que cela impliquait beaucoup de violence. Je ne l’imaginais certainement pas si grand. Il est très rare et très moche de savoir ce que souffrent les filles et les femmes de diverses communautés. Ce sont des problèmes très effrayants. Grâce au film, j’ai appris beaucoup de choses sur la difficulté d’être une fille et une femme ici (au Mexique). J’ai été choqué de découvrir comment la violence fonctionne dans un équilibre aussi horrible.

J’ai ressenti quelque chose d’étrange en moi que je ne sais pas comment expliquer. Sachant que tout était si différent de ce que je connaissais… Je ne pensais pas que (le Mexique) était si violent.

Comment était la vie pour vous après avoir fait le film ?

Ce n’est que lorsque je suis retourné à l’école qu’il y avait des enfants qui m’ont dit que j’avais l’air bien avec les cheveux courts et que d’autres se moquaient de moi. Je n’aimais pas ça, alors ça me rendait triste. Mais dès qu’ils ont vu le film, ils ont commencé à me féliciter et tout a changé.

Un autre changement a été avec ma famille. Nous étions déjà unis, mais nous nous sommes unis davantage depuis le succès qu’il a eu Nuit de feu. Sans eux, je n’aurais pas pu faire ce que j’ai fait et ils sont mon soutien dans tout ce que j’entreprends.

votre travail dans Nuit de feu ils l’ont également vu en dehors du Mexique. Quel sentiment cela vous procure-t-il ?

D’un côté, je suis fier que vous voyiez un film qui a beaucoup travaillé pour en faire un grand film. Cela me fait plaisir d’entendre qu’il y a des gens qui ont aimé ce qu’ils ont vu. Mais d’un autre côté, ça me désole de penser qu’il y a des gens qui se moquent de moi, ou de ce que je fais. Je n’aime pas l’idée qu’il puisse y avoir quelqu’un qui se moque de moi pour me voir à l’écran.

Ana, vous mentionnez beaucoup la peur, surtout qu’on se moque de vous. parce que tu le dis? Que ressentez vous?

Je ne sais pas, je pense que cela me rendrait très triste que d’autres personnes voient quelque chose de mal en moi alors que je l’ai fait avec plaisir et de la meilleure façon possible. L’idée que quelqu’un me dise que j’ai mal agi est effrayante.

Après l’expérience de Nuit de feu, Souhaitez-vous poursuivre votre carrière d’acteur ?

Oui! J’ai adoré l’expérience de faire des films. En raison de la façon dont les choses se sont déroulées et de la façon dont elles ont fonctionné, après être passée devant la caméra, je peux dire que je veux continuer. Si le résultat avait été différent, je dirais peut-être non.

Dans quel genre de films aimerais-tu jouer ?

Dans les films d’horreur ou policiers ! J’aime les sujets où il y a de l’action, du suspense. Ce sont des histoires très excitantes.

