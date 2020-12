J’aurais dû "Doom 4" ressemblait? La vidéo montre un jeu annulé

Une vidéo avec un gameplay d’une version annulée de « Doom 4 » est apparue en ligne. Vous pouvez voir le Doomguy sculpter les ruines de villes qui semblent avoir été détruites par des démons. Le concept du successeur jamais sorti « Doom 3 » est complètement différent du redémarrage « Doom (2016) ».

Après la sortie de « Doom 3 » en 2004, le développeur id Software a décidé de redémarrer la série – et cette étape stratégique devrait être récompensée, car « Doom (2016) » a été très bien accueilli par les fans de la série de jeux de tir bourrés d’action. La vidéo récemment apparue montre que « Doom 4 » était apparemment un successeur direct de « Doom 3 ».

The Doomguy sur les traces de « Devil May Cry »

Comme le montre la vidéo de gameplay de « Doom 4 », le successeur potentiel aurait été très différent de « Doom (2016) ». Au lieu de dans une station spatiale, l’histoire de « Doom 4 » aurait eu lieu sur terre, qui était apparemment envahie par des démons. Le monde apocalyptique et les croquis d’œuvres d’art, qui sont également présentés dans la vidéo, sont plutôt atypiques pour la série « Doom » et rappellent presque « Devil May Cry ».

Et les adversaires sont également assez différents de ceux qui vous attendent dans « Doom (2016) ». Pendant que vous tirez et sciez votre chemin à travers d’innombrables hordes de différents apparitions de l’enfer lors du redémarrage, vous auriez rencontré des démons ainsi que des adversaires humanoïdes dans « Doom 4 ». Au début de la vidéo, par exemple, on voit brièvement un adversaire enveloppé dans une cagoule. À part ses yeux brillants, il a l’air assez humain, mais cela n’empêche pas le Doomguy de le démonter avec la tronçonneuse. Plus tard, vous pourrez voir plus de personnages humains à la peau blanche, qui rappellent un peu les zombies.

« Doom 4 » aurait été intéressant aussi …

Les fans de la série « Doom » ne devraient guère se plaindre des suites après « Doom 3 », car après tout, id Software a livré deux vraies cartes avec « Doom (2016) » et « Doom Eternal ». Néanmoins, il aurait été intéressant de savoir quels chemins les développeurs avaient empruntés avec « Doom 4 ». Mais nous ne le saurons probablement jamais.