J’aurais dû avoir Poch: l’ex-star de la Premier League, Merson, dit que Chelsea a raté un tour en ne remplaçant pas le patron licencié Lampard par Pochettino

Chelsea et le propriétaire russe Roman Abramovich ont peut-être commis une erreur majeure en ratant l’occasion de rattraper un manager de Premier League éprouvé à Mauricio Pochettino, selon le spécialiste du football et légende d’Arsenal Paul Merson.

Écrivant dans sa chronique du Daily Star, Merson a mis en doute la décision de Chelsea de faire venir l’ancien patron du PSG Thomas Tuchel, qui aura probablement besoin d’une literie plus longue dans la période qu’une figure comme Pochettino, qui connaît bien la ligue et ses joueurs de son long et réussi en tant que manager de Tottenham Hotspur.

« Pochettino est un manager de Premier League qui a fait ses preuves », A écrit Merson.

« (Il) connaît déjà tous les joueurs et aurait pu avoir un impact tout de suite.

« Tuchel pourrait prendre quelques mois pour s’habituer à la ligue et découvrir tout ce qu’il doit savoir sur son équipe. »

Pochettino a pris les rênes de l’ancien club de Tuchel, le PSG, mais Merson a déclaré que, si les histoires suggérant que Chelsea avait décidé de quitter Lampard en décembre étaient vraies, ils auraient pu dire à l’homme qui a guidé les Spurs vers la finale de la Ligue des champions de rester assis et rejoignez-les dans la nouvelle année.

« Je sais que Pochettino a pris le poste du PSG début janvier, mais Chelsea devait savoir qu’ils allaient limoger Frank Lampard », dit Merson.

«Ils auraient pu marquer la carte de Pochettino et lui demander d’attendre. Je pense que Pochettino préférerait être manager de Chelsea que PSG.

« Et il aurait sûrement adoré revenir à Londres pour essayer de montrer aux Spurs qu’ils avaient commis une erreur en se débarrassant de lui. »

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂